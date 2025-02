Florida eleva penas por delitos cometidos por inmigrantes que viven en EEUU sin autorización legal

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Algunos defensores de los derechos civiles y expertos legales están levantando alarmas.

Las leyes están “llevando a una colisión frontal con la garantía constitucional de igualdad de protección para todos los que están en Estados Unidos”, subrayó César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio que se especializa en inmigración y derecho penal.

En su primer día en el cargo, Trump ordenó un renovado énfasis en la pena de muerte. Su orden ejecutiva destacó dos motivos particulares para ello: asesinar a un agente de la ley o cometer cualquier delito capital mientras se está en Estados Unidos de manera ilegal. Pero los jurados y jueces federales aún decidirían si imponer la pena de muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos en 1976 dictaminó que la pena de muerte obligatoria de Carolina del Norte para el asesinato en primer grado violaba la prohibición de la Constitución sobre castigos crueles e inusuales. Desde entonces, los estados han utilizado generalmente procedimientos judiciales en los que los jurados primero deciden la culpabilidad y luego sopesan factores agravantes y atenuantes al decidir si los acusados deben ser condenados a muerte.

“Hay un precedente de larga data que deja claro que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales”, sostuvo Kara Gross, directora legislativa y asesora principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida.

Pero las nuevas leyes de Florida eliminan la discreción judicial en ciertos casos. Exigen que los tribunales impongan una pena de muerte a los acusados que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal y que sean hallados culpables de delitos capitales como el asesinato en primer grado o la violación de un menor.

El senador estatal republicano Randy Fine reconoció que la ley que copatrocinó probablemente enfrentará un desafío legal, pero espera que la Corte Suprema anule su fallo anterior.

“Han pasado casi 50 años”, dijo Fine, añadiendo: “La Corte Suprema cambia de opinión sobre las cosas”.

El año pasado, DeSantis firmó una ley que aumenta las penas para las personas que cometen delitos graves estatales después de haber sido deportadas previamente y condenadas por reingreso ilegal bajo la ley federal. La medida aumentó las penas en una clasificación, lo que significa que alguien condenado por un delito grave de tercer grado, típicamente castigable con hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares, será condenado en su lugar por un delito grave de segundo grado castigable con hasta 15 años de prisión y una multa de 10.000 dólares.

Las últimas leyes de Florida aplican mejoras similares en las sentencias a cualquier persona en Estados Unidos de manera ilegal, independientemente de cualquier condena por reingreso, y aplican las penas aumentadas a los delitos menores.

Si las nuevas leyes son impugnadas, García Hernández dijo que un tribunal probablemente mirará a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982. Los jueces señalaron que Texas no logró demostrar un interés estatal sustancial para una ley que prohíbe la financiación escolar estatal para niños no “admitidos legalmente” en Estados Unidos. La alta corte citó la 14ta Enmienda de la Constitución, que establece que un estado no debe “negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes”.

Para defender la ley de Florida, los abogados del estado probablemente tendrán que responder a una pregunta similar: “¿Cuál es su justificación convincente para tratar a individuos acusados de un delito —el mismo delito— de manera diferente basándose únicamente en su estatus de ciudadanía?”, indicó García Hernández.

La ley pendiente en varios estados —incluyendo Alabama, Idaho, Indiana, Minnesota, Carolina del Sur y Texas— permitirá penas aumentadas para algunos delitos estatales cometidos por inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, según un análisis de The Associated Press utilizando el software de seguimiento de proyectos de ley Plural.

Un proyecto de ley del senador estatal de Texas Pete Flores aumentará las penas en un nivel para la mayoría de los delitos graves cometidos por personas en Estados Unidos de manera ilegal.

Flores, presidente de la Comisión de Justicia Penal del Senado y cofundador del Caucus Republicano Hispano de Texas, describió la ley como “una respuesta sensata y dura contra el crimen para hacer cumplir el Estado de derecho y proteger mejor a los texanos”.

La ley que fue aprobada por el Senado de Utah y que ahora está pendiente en la Cámara de Representantes toma un enfoque más limitado centrado en el robo y el narcotráfico. Impone penas de cárcel obligatorias, sin la posibilidad de liberación anticipada, para los delincuentes reincidentes que sean residentes legales de Estados Unidos o para cualquier delincuente que haya sido deportado previamente y luego condenado en un tribunal federal por reingresar a Estados Unidos in autorización legal.

El senador estatal republicano Cal Musselman dijo que su ley se dirige a “un pequeño grupo de individuos”. Los agentes de la ley le han dicho que ven “una conexión clara entre ser deportado múltiples veces, volver y cometer delitos dentro del estado”.

Lieb reportó desde Jefferson City, Missouri.

Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas de poca cobertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press