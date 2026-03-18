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EEUU

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

WASHINGTON (AP) — Los precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero.

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo) AP

El Departamento del Trabajo informó el miércoles que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió 0,7% respecto de enero y 3,4% respecto de febrero de 2025. El aumento interanual fue el mayor desde febrero de 2025.

Los incrementos, impulsados en parte por un fuerte aumento de los precios de los alimentos de enero a febrero, fueron mayores de lo que habían pronosticado los economistas y ocurrieron antes de que la guerra con Irán empujara los precios de la energía marcadamente al alza.

Al excluir los volátiles precios de los alimentos y la energía, los precios mayoristas subyacentes aumentaron 0,5% respecto de enero, por debajo del alza del 0,8% del mes anterior, pero más del doble de lo que habían previsto los economistas. En comparación con un año antes, los precios subyacentes subieron 3,9%, el mayor salto desde enero de 2025.

Los precios de los alimentos subieron 2,4% respecto de enero, encabezados por un salto del 49% en los precios de las verduras y un incremento del 10% en los precios de las frutas. Aun así, los precios de los alimentos estaban por debajo de los de un año antes.

El informe se conoce mientras los responsables de política de la Reserva Federal se reúnen en Washington para decidir qué hacer con su tasa de interés de referencia. La recortaron tres veces en 2025, pero desde entonces se han abstenido, y se espera que anuncien el miércoles que lo han hecho nuevamente.

La Fed está a la espera de ver si las presiones inflacionarias se moderan y si el debilitado mercado laboral de Estados Unidos necesita ayuda de costos de endeudamiento más bajos. La guerra con Irán ha nublado el panorama de la inflación al impulsar al alza los precios de la energía.

El gobierno emitió la semana pasada dos informes que mostraron que la inflación a nivel del consumidor se mantuvo por encima del objetivo del 2% de la Fed antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

El Departamento de Trabajo informó hace una semana que los precios al consumidor subieron 2,4% el mes pasado en comparación con febrero de 2025. Y el Departamento de Comercio señaló el viernes que la medida de inflación preferida por la Fed —el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés)— aumentó un 2,8% en enero respecto de un año antes. Los precios subyacentes del PCE subieron un 3,1%, el mayor incremento en casi dos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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