EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

EEUU E ISRAEL LANZAN ATAQUES MASIVOS CONTRA IRÁN Y TEHERÁN RESPONDE CON MISILES
El conflicto en Medio Oriente escaló dramáticamente este sábado tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos del régimen iraní.
El presidente Donald Trump afirmó que los bombardeos buscan “arrasar por completo” la industria misilística de la República Islámica y neutralizar lo que calificó como una amenaza existencial.
Explosiones fueron reportadas en Teherán y otras ciudades clave, mientras el gobierno iraní activaba protocolos de defensa y prometía represalias inmediatas.
Desde Washington, Trump aseguró que la operación pretende destruir la infraestructura de misiles y debilitar el poder militar del régimen instaurado tras la revolución de 1979.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la acción conjunta y sostuvo que la meta es eliminar la amenaza estratégica que representa Irán para Israel y la región.
Israel declaró estado de emergencia nacional, cerró su espacio aéreo y ordenó a la población buscar refugio ante la inminente respuesta iraní.
La Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de la primera oleada de misiles y drones contra territorio israelí.
Horas después, Irán amplió la ofensiva y atacó bases estadounidenses en:
Qatar (Al Udeid)
Kuwait (Al Salem)
Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra)
Bahréin (Quinta Flota)
El régimen advirtió que cualquier instalación que respalde a Israel será considerada objetivo militar.
Las Fuerzas de Defensa de Israel modificaron inmediatamente sus protocolos internos:
Suspensión de clases y actividades públicas
Restricción de reuniones masivas
Cierre del espacio aéreo
Movilización del Comando del Frente Interno
Según reportes internacionales, el líder supremo iraní Ali Khamenei habría sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.
La Unión Europea pidió “máxima moderación” y advirtió sobre el riesgo para la seguridad nuclear global.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.
Analistas advierten que esta ofensiva podría marcar el inicio de una confrontación regional directa entre potencias, con implicaciones para el mercado energético global, el comercio marítimo y la estabilidad del Golfo.
La escalada militar redefine el equilibrio geopolítico en Medio Oriente y coloca a Washington y Teherán en el momento más tenso en años.
