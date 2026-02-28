EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto) AP

El conflicto en Medio Oriente escaló dramáticamente este sábado tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos del régimen iraní.

El presidente Donald Trump afirmó que los bombardeos buscan “arrasar por completo” la industria misilística de la República Islámica y neutralizar lo que calificó como una amenaza existencial.

Vean el momento en el que iniciaron los impresionantes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. El poderío militar de Estados Unidos sigue siendo sorprendente. pic.twitter.com/ot8U4cym4G

Explosiones fueron reportadas en Teherán y otras ciudades clave, mientras el gobierno iraní activaba protocolos de defensa y prometía represalias inmediatas.

Desde Washington, Trump aseguró que la operación pretende destruir la infraestructura de misiles y debilitar el poder militar del régimen instaurado tras la revolución de 1979.

“Te amamos Trump” Estudiantes Iraníes festejan el posible fin del régimen iraní y la vuelta a la libertad. pic.twitter.com/0ddTJZmOp2

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la acción conjunta y sostuvo que la meta es eliminar la amenaza estratégica que representa Irán para Israel y la región.

Israel declaró estado de emergencia nacional, cerró su espacio aéreo y ordenó a la población buscar refugio ante la inminente respuesta iraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2027716732295532873?s=20&partner=&hide_thread=false | URGENTE: Asciende a 40 el número de niñas muertas en una escuela del sur de Irán, alcanzada en uno de los ataques de la ofensiva de Israel y EE.UU. pic.twitter.com/fnlRhT8P1x — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Respuesta inmediata de Teherán

La Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de la primera oleada de misiles y drones contra territorio israelí.

Horas después, Irán amplió la ofensiva y atacó bases estadounidenses en:

Qatar (Al Udeid)

Kuwait (Al Salem)

Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra)

Bahréin (Quinta Flota)

El régimen advirtió que cualquier instalación que respalde a Israel será considerada objetivo militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Liberfach0/status/2027732999555436875?s=20&partner=&hide_thread=false | ESCALOFRIANTE: Video captó momento exacto de cuando un misil iraníe cayó en Doha Qatar, cerca de cientos de ciudadanos. pic.twitter.com/WOHPHm8Co7 — Carlo Martin (@Liberfach0) February 28, 2026

Escenario regional bajo máxima tensión

Las Fuerzas de Defensa de Israel modificaron inmediatamente sus protocolos internos:

Suspensión de clases y actividades públicas

Restricción de reuniones masivas

Cierre del espacio aéreo

Movilización del Comando del Frente Interno

Según reportes internacionales, el líder supremo iraní Ali Khamenei habría sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hackervnzl/status/2027642573569814909?s=20&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA: Residentes de Irán informan que los ataques aéreos israelíes impactaron con éxito la casa del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.



Iraníes: "Cuatro aviones de combate impactaron la casa del líder". pic.twitter.com/Sqh6JgJttl — HACKER VENEZUELA (@hackervnzl) February 28, 2026

Reacción internacional

La Unión Europea pidió “máxima moderación” y advirtió sobre el riesgo para la seguridad nuclear global.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.

Un punto de inflexión

Analistas advierten que esta ofensiva podría marcar el inicio de una confrontación regional directa entre potencias, con implicaciones para el mercado energético global, el comercio marítimo y la estabilidad del Golfo.

La escalada militar redefine el equilibrio geopolítico en Medio Oriente y coloca a Washington y Teherán en el momento más tenso en años.