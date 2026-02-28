americateve

ULTIMA HORA

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Estados Unidos e Israel ejecutan ofensiva coordinada contra Irán; Teherán responde con misiles a Israel y bases en el Golfo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto) AP

El conflicto en Medio Oriente escaló dramáticamente este sábado tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos del régimen iraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/codiguillos/status/2027721076558430396?s=20&partner=&hide_thread=false

El presidente Donald Trump afirmó que los bombardeos buscan “arrasar por completo” la industria misilística de la República Islámica y neutralizar lo que calificó como una amenaza existencial.

Explosiones fueron reportadas en Teherán y otras ciudades clave, mientras el gobierno iraní activaba protocolos de defensa y prometía represalias inmediatas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTrumpista/status/2027712694363504848?s=20&partner=&hide_thread=false

Objetivo: capacidad militar iraní

Desde Washington, Trump aseguró que la operación pretende destruir la infraestructura de misiles y debilitar el poder militar del régimen instaurado tras la revolución de 1979.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la acción conjunta y sostuvo que la meta es eliminar la amenaza estratégica que representa Irán para Israel y la región.

Israel declaró estado de emergencia nacional, cerró su espacio aéreo y ordenó a la población buscar refugio ante la inminente respuesta iraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2027716732295532873?s=20&partner=&hide_thread=false

Respuesta inmediata de Teherán

La Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de la primera oleada de misiles y drones contra territorio israelí.

Horas después, Irán amplió la ofensiva y atacó bases estadounidenses en:

Qatar (Al Udeid)

Kuwait (Al Salem)

Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra)

Bahréin (Quinta Flota)

El régimen advirtió que cualquier instalación que respalde a Israel será considerada objetivo militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Liberfach0/status/2027732999555436875?s=20&partner=&hide_thread=false

Escenario regional bajo máxima tensión

Las Fuerzas de Defensa de Israel modificaron inmediatamente sus protocolos internos:

  • Suspensión de clases y actividades públicas

  • Restricción de reuniones masivas

  • Cierre del espacio aéreo

  • Movilización del Comando del Frente Interno

Según reportes internacionales, el líder supremo iraní Ali Khamenei habría sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hackervnzl/status/2027642573569814909?s=20&partner=&hide_thread=false

Reacción internacional

La Unión Europea pidió “máxima moderación” y advirtió sobre el riesgo para la seguridad nuclear global.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.

Un punto de inflexión

Analistas advierten que esta ofensiva podría marcar el inicio de una confrontación regional directa entre potencias, con implicaciones para el mercado energético global, el comercio marítimo y la estabilidad del Golfo.

La escalada militar redefine el equilibrio geopolítico en Medio Oriente y coloca a Washington y Teherán en el momento más tenso en años.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

