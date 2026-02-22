EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México
La Casa Blanca confirmó que EE.UU. brindó inteligencia clave para ubicar y eliminar a “El Mencho”, líder del CJNG, en operativo militar en Jalisco
EEUU CONFIRMA APOYO CLAVE EN OPERACIÓN QUE ABATIÓ A “EL MENCHO”
Inteligencia estadounidense fue determinante
La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para ubicar y eliminar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el operativo se realizó bajo un esquema de coordinación bilateral, con trabajo de inteligencia militar mexicano complementado con información estadounidense.
Participaron:
Fuerzas Especiales del Ejército mexicano
Guardia Nacional
Centro Nacional de Inteligencia
Fiscalía General de la República
El subsecretario de Estado Christopher Landau calificó la operación como “un gran avance para México, Estados Unidos y el mundo”.
Reacción violenta tras la caída
Tras confirmarse la muerte del capo, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y disturbios en varias entidades.
Autoridades advirtieron que la respuesta del crimen organizado no era inesperada, pero aseguraron que el Estado mantiene el control operativo.