americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La Casa Blanca confirmó que EE.UU. brindó inteligencia clave para ubicar y eliminar a “El Mencho”, líder del CJNG, en operativo militar en Jalisco

El mencho

EEUU CONFIRMA APOYO CLAVE EN OPERACIÓN QUE ABATIÓ A “EL MENCHO”

Inteligencia estadounidense fue determinante

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para ubicar y eliminar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/polianalitica/status/2025665996900409462?s=20&partner=&hide_thread=false

La portavoz presidencial Karoline Leavitt afirmó que la información compartida por Washington fue utilizada para apoyar el despliegue ejecutado por fuerzas mexicanas.

“Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para asistir en la operación en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’”, declaró.

Screenshot 2026-02-22 at 11.19.40PM

Objetivo prioritario por fentanilo

Según la Casa Blanca, Oseguera Cervantes era un objetivo prioritario para ambos gobiernos debido a su papel como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La administración de Donald Trump había designado formalmente al CJNG como organización terrorista extranjera, reforzando la presión contra la estructura criminal.

“El presidente Trump ha sido claro: los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país enfrentarán la justicia”, subrayó Leavitt.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2025752910714302734?s=20&partner=&hide_thread=false

Saldo del enfrentamiento

De acuerdo con el reporte oficial:

  • 3 integrantes del CJNG murieron

  • 3 resultaron heridos

  • 2 fueron detenidos

Las fuerzas mexicanas fueron atacadas durante el operativo, lo que derivó en un intenso enfrentamiento armado.

Entre el arsenal asegurado se encontraron:

  • Vehículos blindados

  • Armamento de alto poder

  • Lanzacohetes con capacidad antiaérea

Autoridades mexicanas confirmaron que “El Mencho” resultó herido durante el intercambio de fuego y falleció posteriormente durante su traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maibortpetit/status/2025763618256462026?s=20&partner=&hide_thread=false

Coordinación bilateral México–EEUU

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el operativo se realizó bajo un esquema de coordinación bilateral, con trabajo de inteligencia militar mexicano complementado con información estadounidense.

Participaron:

  • Fuerzas Especiales del Ejército mexicano

  • Guardia Nacional

  • Centro Nacional de Inteligencia

  • Fiscalía General de la República

El subsecretario de Estado Christopher Landau calificó la operación como “un gran avance para México, Estados Unidos y el mundo”.

Reacción violenta tras la caída

Tras confirmarse la muerte del capo, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y disturbios en varias entidades.

Autoridades advirtieron que la respuesta del crimen organizado no era inesperada, pero aseguraron que el Estado mantiene el control operativo.

Deja tu comentario

Notas relacionadas

Petro dice que Colombia ayudó a incautar 17 toneladas de cocaína en México, El Salvador y Polinesia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el viernes que la inteligencia de su país ayudó en la incautación de 17 toneladas de cocaína en aguas de México, El Salvador y la Polinesia francesa, lo que calificó como un resultado récord.

Los contenedores se apilan en el puerto de Long Beach el viernes 20 de febrero de 2026, en Long Beach, California. (AP Foto/Damian Dovarganes)

¿Cómo afectarán los cambios arancelarios de EEUU a México? Esto es lo que se sabe hasta ahora

ARCHIVO - Las siglas CJNG del Cártel Jalisco Nueva Generación cubren la fachada de una casa abandonada en El Limoncito, Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Muere líder de Cártel Jalisco Nueva Generación en enfrentamiento con militares en oeste de México

Destacados del día

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a El Mencho en México

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter