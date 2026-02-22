EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para ubicar y eliminar a Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt afirmó que la información compartida por Washington fue utilizada para apoyar el despliegue ejecutado por fuerzas mexicanas.

#ÚltimaHora Grupo de Elite del Cartel de Jalisco Nueva Generación. #Mexico #Urgente pic.twitter.com/w6TMae6eRl

“Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para asistir en la operación en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’”, declaró.

Según la Casa Blanca, Oseguera Cervantes era un objetivo prioritario para ambos gobiernos debido a su papel como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La administración de Donald Trump había designado formalmente al CJNG como organización terrorista extranjera, reforzando la presión contra la estructura criminal.

“El presidente Trump ha sido claro: los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país enfrentarán la justicia”, subrayó Leavitt.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2025752910714302734?s=20&partner=&hide_thread=false | Caos en México — El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó al menos 20 sucursales del Banco del Bienestar, con incendios coordinados para generar pánico y saturar la capacidad de respuesta del Estado. Según se informa, los ataques buscan afectar el pago de pensiones… pic.twitter.com/MigbXMx5Mh — UHN Plus (@UHN_Plus) February 23, 2026

Saldo del enfrentamiento

De acuerdo con el reporte oficial:

3 integrantes del CJNG murieron

3 resultaron heridos

2 fueron detenidos

Las fuerzas mexicanas fueron atacadas durante el operativo, lo que derivó en un intenso enfrentamiento armado.

Entre el arsenal asegurado se encontraron:

Vehículos blindados

Armamento de alto poder

Lanzacohetes con capacidad antiaérea

Autoridades mexicanas confirmaron que “El Mencho” resultó herido durante el intercambio de fuego y falleció posteriormente durante su traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maibortpetit/status/2025763618256462026?s=20&partner=&hide_thread=false Fuertemente escoltado, el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, llegó a la CDMX. Un convoy de la Guardia Nacional acompañó la ambulancia forense de la FGR desde el aeropuerto hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada pic.twitter.com/OQEu0hpNu8 — Maibort Petit (@maibortpetit) February 23, 2026

Coordinación bilateral México–EEUU

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el operativo se realizó bajo un esquema de coordinación bilateral, con trabajo de inteligencia militar mexicano complementado con información estadounidense.

Participaron:

Fuerzas Especiales del Ejército mexicano

Guardia Nacional

Centro Nacional de Inteligencia

Fiscalía General de la República

El subsecretario de Estado Christopher Landau calificó la operación como “un gran avance para México, Estados Unidos y el mundo”.

Reacción violenta tras la caída

Tras confirmarse la muerte del capo, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y disturbios en varias entidades.

Autoridades advirtieron que la respuesta del crimen organizado no era inesperada, pero aseguraron que el Estado mantiene el control operativo.