Presidenta de México se manifiesta a favor de liberación de condenado expresidente peruano Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se manifestó el viernes a favor de la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión al intentar cerrar el Congreso de su país en 2022.

Sheinbaum salió una vez más en defensa de Castillo, quien la víspera pidió un indulto al presidente interino José María Balcázar. La mexicana afirmó en su habitual conferencia matutina que “no tiene razón de ser la detención” de Castillo y reiteró que su remoción tuvo que ver con “motivos políticos”. “Ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención”, agregó.

La víspera, un poco más temprano de la petición de Castillo, Balcázar dijo a la radio peruana Exitosa que el caso del expresidente “está judicializado" y que existe una apelación en curso. No dio detalles.

La medida a favor de Chávez, quien enfrenta una condena por rebelión, desencadenó la ruptura de relaciones entre México y Perú luego de años de tirantes relaciones que se vieron atizadas por las frecuentes declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Sheinbaum a favor de Castillo.

El jueves Balcázar dijo también que estudiará con la cancillería peruana la situación jurídica de Chávez. “Eso tiene que canalizarse vía diplomática, yo no creo que eso sea un tema tan prioritario, ni tampoco difícil de solucionar”, indicó.

