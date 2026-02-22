Muere líder de Cártel Jalisco Nueva Generación en enfrentamiento con militares en oeste de México

El capo del poderoso cártel fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió en un enfrentamiento con fuerzas militares en el occidente de México, indicó el domingo una fuente federal.
El capo del poderoso cártel fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.
Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes
Tras la muerte del capo se desataron incendios de comercios y bloqueos de vías en al menos cinco estados del norte y oeste de México.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter