Petro dice que Colombia ayudó a incautar 17 toneladas de cocaína en México, El Salvador y Polinesia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el viernes que la inteligencia de su país ayudó en la incautación de 17 toneladas de cocaína en aguas de México, El Salvador y la Polinesia francesa, lo que calificó como un resultado récord.

“Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del tráfico ilegal de cocaína”, escribió Petro en la red social X, donde luego detalló que fueron tres eventos de interdicción marítima.

La cocaína fue hallada en una embarcación tipo pesquero, otra tipo cisterna y una multipropósito, tras la coordinación de las policías de Francia, México, El Salvador y Colombia en operativos realizados entre el 1 y el 15 de febrero, según el informe publicado por el mandatario.

Petro detalló que en la primera operación se incautaron 6.016 kilogramos de cocaína y se capturó a tres mexicanos; en la segunda, 4.240 kilos sin registrar capturas, y en la tercera, 6.600 kilos con la captura de cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

La última operación coincide con lo reportado por El Salvador el lunes, cuando interceptaron un buque de apoyo multripropósito, registrado bajo bandera de Tanzania, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró entonces que la Marina Nacional realizó la incautación de drogas “más grande en la historia de El Salvador”, sin reportar ayuda de la inteligencia colombiana.

Petro ha centrado su política antinarcóticos en la interdicción de drogas, priorizando las capturas sobre las acciones letales, y la acción contra grandes capos, mientras su gobierno intenta impulsar programas para que los cultivadores de hoja de coca —materia prima de la cocaína— puedan transitar hacia economías legales con ayuda estatal.

FUENTE: AP

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

