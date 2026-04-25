Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

EE.UU. CORTA EL LUJO AL RÉGIMEN CUBANO: SIN FERRARIS, MASERATIS NI EXCESOS

Estados Unidos ha dado un paso contundente contra los privilegios de la élite gobernante en Cuba. El Departamento de Comercio ordenó revocar las licencias que permitían la exportación de artículos de lujo hacia la isla, incluyendo vehículos de alta gama y bienes exclusivos.

La decisión fue formalizada en una carta firmada por Jeffrey I. Kessler , Subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, dirigida a la congresista María Elvira Salazar .

Hoy se le acabó otro negocio a la dictadura cubana: no más Ferraris para los represores. Tras nuestra carta junto a @MarioDB y @RepCarlos , audiencias con funcionarios y presión constante, el Departamento de Comercio de EE.UU. avanza para revocar permisos que dejaron entrar… pic.twitter.com/utpPGTj1F4

En la misiva, Kessler criticó directamente las autorizaciones previas:

“La administración anterior otorgó licencias para exportar artículos como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis. Esto es inaceptable”.

El funcionario confirmó que ordenó rescindir todas las autorizaciones vigentes, cortando de inmediato estos envíos.

Golpe directo a los privilegios del poder

La medida apunta a eliminar beneficios que, según autoridades estadounidenses, favorecían a sectores vinculados al poder en Cuba, en medio de una profunda crisis económica en la isla.

Entre los productos afectados se encuentran:

Autos de lujo como Ferrari, Aston Martin y Maserati

Equipos recreativos como jet skis

Artículos exclusivos como jacuzzis

Presión política desde Florida

La decisión llega tras semanas de presión institucional en Estados Unidos:

El condado de Miami-Dade aprobó una resolución unánime pidiendo acciones firmes

Se notificó a más de 3,900 negocios por posibles vínculos con entidades cubanas

La congresista Salazar intensificó las gestiones ante el gobierno federal

Escalada en la política hacia Cuba

Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia para endurecer las condiciones económicas hacia el régimen, limitando su acceso a bienes considerados no esenciales.

El mensaje es claro: Washington busca cerrar las vías de privilegio en un momento en que la población cubana enfrenta escasez y crisis generalizada.