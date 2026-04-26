Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

APAGONES EN ALZA EN CUBA: EL RÉGIMEN CAMBIA AL JEFE ELÉCTRICO EN MEDIO DEL COLAPSO ENERGÉTICO

El régimen cubano movió fichas en plena crisis energética. En medio del repunte de los apagones, fue sustituido el director de la Unión Eléctrica (UNE), Alfredo López Valdés , quien será reemplazado por Rubén Campos Olmo .

El cambio se produce cuando el sistema eléctrico vuelve a deteriorarse tras el breve alivio generado por el petróleo enviado desde Rusia.

López Valdés, quien dirigía la UNE desde 2022, pasará ahora a ocupar un cargo estratégico dentro del Ministerio de Economía, donde tendrá bajo su responsabilidad la planificación del sector energético.

El movimiento pone fin a días de especulación, aunque no representa una salida del poder, sino una reubicación dentro del sistema .

Nuevo director, viejos problemas

El nombramiento de Campos Olmo ha generado escepticismo, ya que proviene de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más inestables del país.

Bajo su gestión:

Se registraron fallos recurrentes

Hubo colapsos del sistema eléctrico en 2025

Millones quedaron sin servicio en marzo de 2026

Déficit energético en aumento

La crisis vuelve a intensificarse:

Déficit reportado: 1,395 MW

Nivel superior a días previos

Sistema sin lograr estabilidad

Averías y mantenimiento paralizan el sistema

Varias unidades clave están fuera de servicio por fallos o mantenimiento, entre ellas:

Centrales en Felton, Renté y Mariel

Unidades críticas en Nuevitas y Céspedes

Además, más de 300 MW permanecen fuera por limitaciones térmicas.

Crisis estructural sin solución inmediata

El panorama deja en evidencia un problema profundo:

Infraestructura obsoleta

Falta de inversión

Dependencia de combustible externo

A pesar de los cambios en la dirección, el sistema eléctrico cubano sigue atrapado en una crisis estructural que impacta directamente en la vida diaria de millones de personas.