Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

APAGONES EN ALZA EN CUBA: EL RÉGIMEN CAMBIA AL JEFE ELÉCTRICO EN MEDIO DEL COLAPSO ENERGÉTICO
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Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica mientras el déficit de generación vuelve a dispararse
APAGONES EN ALZA EN CUBA: EL RÉGIMEN CAMBIA AL JEFE ELÉCTRICO EN MEDIO DEL COLAPSO ENERGÉTICO
El régimen cubano movió fichas en plena crisis energética. En medio del repunte de los apagones, fue sustituido el director de la Unión Eléctrica (UNE), Alfredo López Valdés, quien será reemplazado por Rubén Campos Olmo.
El cambio se produce cuando el sistema eléctrico vuelve a deteriorarse tras el breve alivio generado por el petróleo enviado desde Rusia.
Relevo en plena crisis
López Valdés, quien dirigía la UNE desde 2022, pasará ahora a ocupar un cargo estratégico dentro del Ministerio de Economía, donde tendrá bajo su responsabilidad la planificación del sector energético.
El movimiento pone fin a días de especulación, aunque no representa una salida del poder, sino una reubicación dentro del sistema.
Nuevo director, viejos problemas
El nombramiento de Campos Olmo ha generado escepticismo, ya que proviene de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más inestables del país.
Bajo su gestión:
Se registraron fallos recurrentes
Hubo colapsos del sistema eléctrico en 2025
Millones quedaron sin servicio en marzo de 2026
Déficit energético en aumento
La crisis vuelve a intensificarse:
Déficit reportado: 1,395 MW
Nivel superior a días previos
Sistema sin lograr estabilidad
Averías y mantenimiento paralizan el sistema
Varias unidades clave están fuera de servicio por fallos o mantenimiento, entre ellas:
Centrales en Felton, Renté y Mariel
Unidades críticas en Nuevitas y Céspedes
Además, más de 300 MW permanecen fuera por limitaciones térmicas.
Crisis estructural sin solución inmediata
El panorama deja en evidencia un problema profundo:
Infraestructura obsoleta
Falta de inversión
Dependencia de combustible externo
A pesar de los cambios en la dirección, el sistema eléctrico cubano sigue atrapado en una crisis estructural que impacta directamente en la vida diaria de millones de personas.
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