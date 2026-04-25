Panamá agradece a Cuba por liberar a 3 de sus ciudadanos mientras otros 7 siguen detenidos

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Las tres mujeres que fueron liberadas ya han llegado a Panamá, según un comunicado del gobierno emitido el viernes.

Panamá agradeció a Cuba el gesto y señaló que continuará los esfuerzos para garantizar el bienestar de los otros siete panameños que permanecen detenidos y una pronta resolución de su situación.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que a los panameños arrestados en La Habana a finales de febrero se les pagó para ingresar a la isla con el propósito de hacer carteles con contenido subversivo.

El gobierno sostiene que los detenidos manifestaron que se les ordenó salir de Cuba una vez que se lograra el objetivo, y que recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP