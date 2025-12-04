americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombres negros despedidos de juntas clave de transporte acusan a Trump de discriminación

Dos hombres negros que fueron despedidos por el presidente Donald Trump de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Junta Nacional de Transporte Terrestre (STB) acusaron el jueves a la administración de discriminación en su contra como parte de un patrón de destitución de líderes negros en todo el gobierno.

ARCHIVO - Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo) AP

Robert Primus en la STB y Alvin Brown en la NTSB eran los únicos miembros negros de las juntas de supervisión de las agencias reguladoras, que oficialmente son independientes, cuando fueron despedidos en agosto y mayo. Ambos ya habían presentado demandas impugnando sus despidos, argumentando que la Casa Blanca no tenía una causa justificada, como exige la ley. Democracy Forward presentó las nuevas demandas por discriminación en nombre de ambos hombres.

“Cuando observas quién ha sido removido sin causa y quién ha permanecido en su puesto, el patrón es imposible de ignorar: comisionados negros en todo el gobierno federal han sido despedidos sumariamente. Mi destitución abrupta fue ilegal y discriminatoria”, dijo Brown, quien era vicepresidente de la NTSB.

La Casa Blanca no ha comentado sobre la nueva demanda legal, pero ha dicho que Trump estaba dentro de sus derechos legales al despedir a Primus y Brown. La administración aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda de Primus, pero pidió a un juez que desestime la demanda de Brown argumentando que la protección legal que dice que los miembros de la junta solo pueden ser despedidos por causa es inconstitucional, y que el presidente debería poder elegir a su equipo en cada agencia ejecutiva.

Cuando Brown fue despedido, los expertos dijeron que no recordaban que alguien hubiera sido despedido de la NTSB, que tiene la tarea de investigar desastres en todos los modos de transporte para determinar qué los causó y hacer recomendaciones para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La NTSB está investigando actualmente casi 1.250 casos, incluyendo la colisión de un avión de pasajeros y un helicóptero militar sobre Washington, D.C., que mató a 67 personas en enero.

Primus fue apartado de la STB poco después de que Union Pacific propuso adquirir Norfolk Southern por 85.000 millones de dólares, un acuerdo masivo que la junta de cinco miembros evaluará en el próximo año o dos. Fue el único miembro de la STB que se opuso a la adquisición de Kansas City Southern por parte de Canadian Pacific en 2023 porque le preocupaba el impacto en la competencia. Trump apoya el acuerdo de Union Pacific.

Por ley, no más de tres de los cinco miembros de cada junta pueden ser de un mismo partido. Primus y Brown son demócratas. En su primer mandato, Trump nominó a su cargo a Primus; el presidente Joe Biden lo designó presidente de la junta y la lideró hasta que Trump comenzó su segundo mandato y designó a Patrick Fuchs. Los abogados de Primus señalaron que al otro miembro demócrata de la STB se le permitió continuar sirviendo.

En la NTSB, otro de los miembros demócratas, que es blanco, sigue en servicio pese a que su mandato expiró a finales de 2023, como es habitual hasta que se confirme un reemplazo. Pero Brown fue el despedido, a pesar de que estaba programado para servir hasta finales de 2026. Trump nominó a un blanco para reemplazarlo.

Las demandas argumentan que estos despidos reflejan la creciente antipatía de Trump hacia ver a personas de color en posiciones gubernamentales: “Esta tendencia encaja con el mensaje constante del presidente Trump criticando la diversidad y la inclusión y su claro y demostrable énfasis en contratar a personas blancas”.

Trump ha despedido a varios miembros de juntas en diversas agencias que se supone que son independientes, incluyendo la Reserva Federal, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Reguladora Nuclear.

La Comisión de Comercio del Senado considerará avanzar en las nominaciones de los reemplazos de ambos hombres la próxima semana.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter