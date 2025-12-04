Hombres negros despedidos de juntas clave de transporte acusan a Trump de discriminación

Compartir en:









ARCHIVO - Alvin Brown, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, participa en una rueda de prensa el 27 de marzo de 2024 en Linthicum Heights, Maryland. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo) AP

Robert Primus en la STB y Alvin Brown en la NTSB eran los únicos miembros negros de las juntas de supervisión de las agencias reguladoras, que oficialmente son independientes, cuando fueron despedidos en agosto y mayo. Ambos ya habían presentado demandas impugnando sus despidos, argumentando que la Casa Blanca no tenía una causa justificada, como exige la ley. Democracy Forward presentó las nuevas demandas por discriminación en nombre de ambos hombres.

“Cuando observas quién ha sido removido sin causa y quién ha permanecido en su puesto, el patrón es imposible de ignorar: comisionados negros en todo el gobierno federal han sido despedidos sumariamente. Mi destitución abrupta fue ilegal y discriminatoria”, dijo Brown, quien era vicepresidente de la NTSB.

La Casa Blanca no ha comentado sobre la nueva demanda legal, pero ha dicho que Trump estaba dentro de sus derechos legales al despedir a Primus y Brown. La administración aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda de Primus, pero pidió a un juez que desestime la demanda de Brown argumentando que la protección legal que dice que los miembros de la junta solo pueden ser despedidos por causa es inconstitucional, y que el presidente debería poder elegir a su equipo en cada agencia ejecutiva.

Cuando Brown fue despedido, los expertos dijeron que no recordaban que alguien hubiera sido despedido de la NTSB, que tiene la tarea de investigar desastres en todos los modos de transporte para determinar qué los causó y hacer recomendaciones para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La NTSB está investigando actualmente casi 1.250 casos, incluyendo la colisión de un avión de pasajeros y un helicóptero militar sobre Washington, D.C., que mató a 67 personas en enero.

Primus fue apartado de la STB poco después de que Union Pacific propuso adquirir Norfolk Southern por 85.000 millones de dólares, un acuerdo masivo que la junta de cinco miembros evaluará en el próximo año o dos. Fue el único miembro de la STB que se opuso a la adquisición de Kansas City Southern por parte de Canadian Pacific en 2023 porque le preocupaba el impacto en la competencia. Trump apoya el acuerdo de Union Pacific.

Por ley, no más de tres de los cinco miembros de cada junta pueden ser de un mismo partido. Primus y Brown son demócratas. En su primer mandato, Trump nominó a su cargo a Primus; el presidente Joe Biden lo designó presidente de la junta y la lideró hasta que Trump comenzó su segundo mandato y designó a Patrick Fuchs. Los abogados de Primus señalaron que al otro miembro demócrata de la STB se le permitió continuar sirviendo.

En la NTSB, otro de los miembros demócratas, que es blanco, sigue en servicio pese a que su mandato expiró a finales de 2023, como es habitual hasta que se confirme un reemplazo. Pero Brown fue el despedido, a pesar de que estaba programado para servir hasta finales de 2026. Trump nominó a un blanco para reemplazarlo. Las demandas argumentan que estos despidos reflejan la creciente antipatía de Trump hacia ver a personas de color en posiciones gubernamentales: “Esta tendencia encaja con el mensaje constante del presidente Trump criticando la diversidad y la inclusión y su claro y demostrable énfasis en contratar a personas blancas”. Trump ha despedido a varios miembros de juntas en diversas agencias que se supone que son independientes, incluyendo la Reserva Federal, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Reguladora Nuclear. La Comisión de Comercio del Senado considerará avanzar en las nominaciones de los reemplazos de ambos hombres la próxima semana. ______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP