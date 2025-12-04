americateve

Presidenta mexicana anuncia primer encuentro con Trump. El tema comercial dominará la agenda

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el jueves que tendrá un primer encuentro cara a cara con el mandatario Donald Trump durante la visita que realizará a Washington para asistir al sorteo de la Copa Mundial 2026 e indicó que en la reunión abordará el tema comercial, en particular los aranceles que se impusieron al sector automotriz, al acero y al aluminio.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) AP

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión” con Trump el viernes y detalló que el encuentro será breve por las limitaciones de tiempo del sorteo que se efectuará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington para definir los 12 grupos del torneo se disputará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria adelantó que también tiene previsto un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien asistirá al sorteo junto con Trump. Sheinbaum se reunió con Carney en junio en la Cumbre G-7 que se desarrolló en la ciudad canadiense de Kananaskis, y luego durante la visita que realizó en septiembre el primer ministro a la capital mexicana.

El comercio: la prioridad de México

Al ser consultada sobre los asuntos que abordará en la reunión con Trump, la presidenta expresó que el objetivo será “ver hacia dónde, cómo seguimos trabajando”, pero recordó que “tenemos el pendiente del tema comercial... Nosotros queremos pues avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio”, añadió.

Como parte de sus políticas proteccionistas, Trump aprobó en meses pasados un arancel de 25% a los bienes no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) y a los camiones medianos y pesados. Asimismo, se impuso un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

Sheinbaum le restó importancia a los comentarios que realizó el miércoles el presidente estadounidense sobre la posible no renovación del T-MEC, señaló que “no es cierto que termine el tratado el próximo año” y reiteró que para 2026 será sometido a revisión.

Tensiones EEUU-Venezuela

Ante la pregunta sobre cuál sería su postura si en la reunión se abordan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y los ataques que han realizado militares estadounidenses a embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe, la presidenta respondió que “creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación” y ratificó que México siempre está a favor de “la salida pacífica de cualquier conflicto”.

Sheinbaum reiteró que México no quiere ayuda de las fuerzas estadounidenses para enfrentar a los grupos criminales en el territorio mexicano, tal como se lo ofreció Trump en varias conversaciones telefónicas, y mencionó que para atender los temas de seguridad bilateral se conformó en septiembre un grupo de alto nivel durante la visita que realizó al país el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El primer encuentro del grupo fue el 26 de septiembre en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, y la segunda reunión está prevista para el 11 de diciembre en México.

FUENTE: AP

