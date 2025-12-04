americateve

Putin rechaza puntos clave del plan de paz de Trump y mantiene su intención de tomar el Donbás

El presidente ruso consideró “útiles pero difíciles” las conversaciones con enviados estadounidenses, mientras los bombardeos continúan matando civiles ucranianos y dejando ciudades sin calefacción

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó este jueves varios puntos esenciales del plan de paz presentado por Donald Trump para intentar poner fin al conflicto en Ucrania. Según declaró, algunas de las condiciones planteadas por Estados Unidos resultan “inaceptables” para Moscú y no se ajustan a los intereses estratégicos del Kremlin.

Putin enfatizó que la región del Donbás terminará bajo control ruso “por medios militares u otros”, reafirmando su postura de que la guerra continuará si no hay un acuerdo que satisfaga plenamente a Rusia. Sus declaraciones reflejan la línea dura que ha mantenido desde el inicio de la invasión y debilitan las posibilidades de un acuerdo diplomático inmediato.

Pese a que reconoció que las conversaciones recientes con enviados estadounidenses fueron “útiles pero difíciles”, el mandatario insistió en que Rusia no aceptará propuestas que considere perjudiciales o imposibles de implementar. Este desacuerdo profundiza la distancia entre ambas partes y complica el intento de mediación impulsado por Trump.

Mientras tanto, los bombardeos rusos sobre distintas zonas de Ucrania continúan, dejando nuevas víctimas civiles y aumentando los daños en infraestructura, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en el país.f

