Cubano en Arizona pierde su carro trabajando para Amazon Flex y enfrenta deuda de mil dólares

El joven cubano Anthony, de 27 años, perdió su vehículo mientras trabajaba como repartidor de Amazon Flex en Arizona . Ahora lucha por recuperarse con la ayuda de una campaña en GoFundMe.

Un nuevo golpe sacude la vida de Anthony , un cubano de 27 años residente en Arizona , quien perdió su carro —su principal herramienta de trabajo— mientras realizaba entregas para Amazon Flex . El siniestro dejó al joven endeudado por más de mil dólares , además de privarlo de su medio de sustento diario.

La historia fue dada a conocer por el periodista Javier Díaz , quien recordó haber entrevistado a Anthony en 2022, cuando estuvo hospitalizado tras contraer una bacteria que casi le cuesta una pierna.

“Desde que llegó a Estados Unidos no ha sido fácil para él. Superó una enfermedad grave y ahora vuelve a pasar por algo terrible”, escribió Díaz en su cuenta de Facebook.

Según relató el comunicador, el incendio ocurrió justo después de que Anthony completara una de sus rutas de entrega en Arizona. El vehículo, completamente destruido, representaba su única fuente de ingresos.

Ante la difícil situación, amigos y conocidos abrieron una campaña en GoFundMe para ayudarlo a pagar la deuda y reunir fondos para comprar otro carro.

En la descripción de la colecta, Anthony escribió con humildad:

“Gracias a Dios estoy bien físicamente, pero mi herramienta de trabajo quedó totalmente destruida. Ese carro era lo que me permitía salir todos los días a entregar paquetes y ganarme la vida con esfuerzo y dedicación”.

El joven añadió que no busca lujos, sino una oportunidad para seguir adelante:

“No fue fácil ver cómo en cuestión de minutos se iba el fruto de tanto trabajo. Hoy pido ayuda no para caprichos, sino para poder comprar otro carro y seguir trabajando. Ser repartidor ha sido mi manera de salir adelante y no quiero rendirme”.

Hasta el momento, la campaña en GoFundMe ha recaudado 1,893 dólares de una meta de 3,000. Anthony expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y la solidaridad de sus compatriotas.

“Me dio pena aceptar la ayuda, pero estoy muy agradecido. Nunca fue mi intención recaudar fondos de esta manera”, comentó al periodista.

Esfuerzo y resiliencia cubana

El caso de Anthony refleja los retos que muchos inmigrantes cubanos enfrentan en Estados Unidos, donde el esfuerzo por salir adelante puede verse truncado por circunstancias inesperadas.

Aun así, su historia es también un ejemplo de resiliencia y unidad dentro de la comunidad cubana, que una vez más demuestra su apoyo cuando uno de los suyos necesita empezar de nuevo.