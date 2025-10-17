americateve

Maduro

Trump revela que Maduro "ha ofrecido todo" para evitar una guerra con Estados Unidos

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro ofreció amplias concesiones económicas y políticas para evitar una guerra con Estados Unidos, pero Washington rechazó el acuerdo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Maduro trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ofreció “todo” para impedir una confrontación militar con Washington, en medio del aumento de la presión internacional sobre el régimen chavista.

Durante una entrevista transmitida por el canal presidencial Rapid Response 47, Trump afirmó que Maduro intentó negociar en secreto con la Casa Blanca para reducir tensiones y frenar una posible acción militar.

“Lo ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos”, declaró Trump, refiriéndose a los supuestos intentos del líder venezolano de evitar un enfrentamiento directo.

Maduro habría ofrecido entregar control de PDVSA y del oro venezolano

Una investigación publicada por The New York Times asegura que el gobierno de Maduro ofreció concesiones económicas sin precedentes, incluyendo el control parcial de la industria petrolera y minera de Venezuela a empresas estadounidenses.

Entre las propuestas se incluían proyectos vinculados a PDVSA y al Arco Minero del Orinoco, una de las zonas más ricas en oro y otros minerales.

A cambio, Caracas buscaba restablecer relaciones diplomáticas y evitar una ofensiva militar estadounidense en la región.

Fuentes diplomáticas citadas por el medio revelaron que las conversaciones se llevaron a cabo durante varios meses entre emisarios de alto nivel del chavismo y el entonces enviado especial Richard Grenell.

Maduro habría ofrecido alejarse de China, Irán y Rusia

Según la misma investigación, Maduro habría aceptado reducir vínculos con China, Irán y Rusia como parte del acercamiento con Washington.

“Maduro entendió que debilitar esos lazos era el precio necesario para evitar una intervención militar”, dijo una fuente diplomática anónima al Times.

Sin embargo, la administración Trump rechazó el ofrecimiento y rompió los contactos diplomáticos, calificando al régimen venezolano como “ilegítimo y criminal”.

EE.UU. mantiene su política de máxima presión contra el chavismo

Pese a las supuestas concesiones, Washington descartó cualquier posibilidad de acuerdo.

Trump y su equipo consideran a Maduro un “fugitivo de la justicia estadounidense”, acusado de narcoterrorismo, lavado de dinero y vínculos con el Cartel de los Soles.

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio, uno de los principales arquitectos de la política de máxima presión, sostuvo que “la caída de Maduro es esencial para debilitar al régimen de La Habana y acabar con la red autoritaria en América Latina”.

Negociaciones secretas y ruptura definitiva

De acuerdo con The New York Times, mientras Maduro mantenía un discurso desafiante en público, sus enviados en Europa y el Caribe ofrecían a empresas estadounidenses acuerdos de participación total en la producción y distribución de petróleo.

El punto de quiebre se produjo cuando el régimen se negó a discutir una salida del poder.

“El presidente no negociará su salida”, declaró el canciller Yván Gil, cerrando cualquier posibilidad de transición política.

Las conversaciones, iniciadas a comienzos de 2025, colapsaron a mediados de año tras los ataques de EE.UU. a embarcaciones vinculadas al narcotráfico venezolano en el Caribe, una medida que intensificó las tensiones.

Oposición venezolana impulsa una alternativa

En paralelo, la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, presentó en Washington una propuesta de transición democrática que incluía amplios incentivos económicos para Estados Unidos.

Su equipo estimó que el retorno de la democracia podría generar hasta 1,7 billones de dólares en inversiones y ganancias para empresas estadounidenses en los próximos 15 años.

Un escenario incierto para Venezuela

El rechazo de Washington a las ofertas de Maduro y el endurecimiento de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe confirman que la crisis entre ambos países está lejos de resolverse.

La revelación de Trump añade un nuevo capítulo a las tensas relaciones entre Caracas y Washington, marcadas por sanciones, acusaciones de narcotráfico y el colapso económico del país petrolero

