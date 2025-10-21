americateve

Cuba

La Aduana de Cuba prohíbe la entrada de ventiladores recargables: una cubana se enfrenta al abuso y logra recuperarlos

Una cubana residente en Miami denunció que la Aduana de Cuba le prohibió entrar cinco ventiladores recargables para su familia. Tras horas de reclamos y pagar 150 pesos, logró recuperarlos. El caso refleja los abusos y restricciones que sufren los viajeros en medio de la crisis energética y los apagones en la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Una cubana residente en Miami vivió un tenso episodio con la Aduana de Cuba, luego de que las autoridades le prohibieran entrar cinco ventiladores recargables que llevaba como ayuda para su familia.

El hecho, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de La Habana, ha desatado indignación entre los viajeros que denuncian los abusos y arbitrariedades aduanales.

Le confiscan ventiladores destinados a su familia

La mujer, que viajó acompañada por otra pasajera y una bebé, explicó que los agentes de la Aduana General de la República le informaron que solo podía entrar dos ventiladores por persona.

Sin embargo, debido a que su acompañante y la niña no estaban junto a ella en el momento del chequeo, los funcionarios decidieron retener tres de los equipos, alegando supuestas “regulaciones de importación”.

“Me negué a irme sin mis ventiladores. Les dije que si no podía viajar hoy, cambiaba el pasaje, pero mis ventiladores regresaban conmigo”, relató la cubana.

Entre abusos, esperas y cobros arbitrarios

La viajera aseguró que los funcionarios retuvieron los equipos y prometieron enviarlos a la terminal de salida, pero al llegar al aeropuerto para su vuelo de regreso, los ventiladores habían desaparecido.

Tras horas de insistencia y reclamos, la mujer logró recuperarlos, aunque no sin antes pagar 150 pesos cubanos por un supuesto “trámite administrativo”.

“Ya estoy en el aeropuerto de Miami y los ventiladores están aquí conmigo”, confirmó después con alivio.

El trasfondo: apagones y crisis energética en Cuba

El incidente se enmarca en medio de la grave crisis energética y económica que atraviesa Cuba, donde los apagones prolongados se han vuelto parte del día a día y los ventiladores recargables se han convertido en un artículo esencial.

Sin embargo, la Aduana cubana continúa imponiendo trabas, cobros y restricciones a los viajeros que intentan llevar productos básicos a sus familiares, evidenciando el descontrol institucional y la falta de empatía con la población.

Un símbolo del contraste cubano

Mientras miles de familias sufren por la falta de electricidad, calor extremo y mosquitos, las autoridades se enfocan en confiscar ayudas que aliviarían el sufrimiento cotidiano de los ciudadanos.

El caso de esta mujer se ha viralizado en redes sociales como un nuevo ejemplo del burocratismo y abuso del sistema aduanal cubano, que castiga incluso los gestos de solidaridad entre cubanos dentro y fuera de la isla.

