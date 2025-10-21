Encuentran sin vida al niño de cinco años desaparecido en Artemisa: conmoción y dudas en la comunidad

El hallazgo del pequeño Thiago José Rodríguez Pérez ha estremecido al municipio de Alquízar y a toda la provincia de Artemisa .

Su cuerpo fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes 21 de octubre dentro de un pozo cercano a su vivienda, tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

Thiago, de apenas cinco años, fue visto por última vez en la tarde del lunes, cuando salió a jugar cerca de su casa, en la localidad de El Chumbo , municipio Alquízar .

Según relataron vecinos, el niño desapareció entre las 3:00 y 4:00 p.m., lo que llevó a su familia a iniciar de inmediato una búsqueda que se extendió por toda la zona.

“El pueblo está destrozado, todos lo conocíamos, era un niño alegre”, escribió una residente en un grupo comunitario de Facebook, mientras las redes se llenaban de fotos del menor bajo el lema “cada minuto cuenta” .

Pasada la 1:00 a.m., los rescatistas hallaron el cuerpo del pequeño dentro de un pozo.

“El niño Thiago, de 5 años, fue hallado sin vida dentro de un pozo. Los bomberos acudieron al lugar y lograron rescatarlo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales”, informó el activista José Luis Tan Estrada, uno de los primeros en divulgar la noticia.

Los bomberos intentaron reanimarlo sin éxito, y la comunidad entera quedó sumida en la tristeza. “No hay palabras para describir el dolor que se siente ni cómo consolar a esa madre”, expresó otro vecino.

Sospechas y versiones encontradas

Aunque en un principio se manejó la versión de un accidente, algunos testimonios en redes sociales han despertado dudas sobre las circunstancias del hallazgo.

Una residente identificada como Jessica Barnet Hernández afirmó que el pozo tenía unos 30 metros de profundidad, estaba cubierto de maleza y tapado con una plancha de zinc, lo que haría difícil que un niño pequeño cayera por accidente.

“El niño no llegaba al borde del pozo, estaba cubierto de hierba y tenía encima zinc. Cuando lo sacaron, ya no tenía puestos los zapatos”, escribió la joven, quien pidió que se haga justicia.

Investigación en curso

El activista José Luis Tan Estrada desmintió rumores sobre detenciones en el caso y aseguró que la policía local continúa las investigaciones.

“No hay detenidos, solo se entrevistó a vecinos. La verdad saldrá a la luz”, señaló un residente de El Chumbo.

Sin embargo, otras fuentes sostienen que una persona habría sido arrestada, aunque las autoridades aún no han emitido una versión oficial.

Una comunidad sumida en el dolor

El trágico caso de Thiago se suma al de un adolescente de 14 años hallado sin vida en una piscina de la Ciudad Deportiva, en La Habana, apenas días antes. Ambos sucesos han generado consternación nacional y renovado los reclamos por una mayor protección a la infancia en Cuba.

“La partida de Thiago deja un vacío imposible de llenar. Nuestro más sincero pésame a su familia y a todos los que compartieron su vida”, expresó el activista Leandro Peña Gutiérrez, reflejando el sentir de miles de cubanos.