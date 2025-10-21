Formación inminente de la tormenta tropical Melisa en el Caribe: Oriente de Cuba bajo amenaza

La probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas es del 100 %, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Una extensa área de baja presión en el centro del Mar Caribe está a punto de convertirse en una tormenta tropical con alto potencial de impacto para varias islas, incluida Cuba , donde ya se monitorea de cerca su evolución.

De acuerdo con el último boletín del NHC , emitido a las 8:00 a.m. (hora del Este), el sistema tropical identificado como AL98 podría transformarse este martes en la tormenta tropical Melisa , la número 13 de la actual temporada ciclónica 2025 .

Los modelos meteorológicos incluyen a Cuba dentro del rango de trayectorias probables , lo que incrementa la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones durante los próximos días.

El modelo canadiense (GEPS) muestra varios escenarios, entre ellos un posible impacto directo en el oriente cubano , con una presión mínima estimada de 982 milibares , lo que sugiere una tormenta tropical fuerte o incluso un huracán en formación .

Condiciones actuales y fortalecimiento

Las imágenes satelitales y de radar muestran que el sistema presenta un centro bien definido y vientos sostenidos de hasta 45 millas por hora (72 km/h), superando el umbral mínimo para su clasificación como tormenta tropical.

El fenómeno se desplaza lentamente, lo que podría favorecer una mayor intensificación debido a las cálidas temperaturas del mar Caribe y a las condiciones atmosféricas propicias.

Sin embargo, este movimiento lento también aumenta el riesgo de lluvias prolongadas e inundaciones locales en zonas costeras e insulares.

Islas en riesgo y advertencias

El NHC recomienda a los residentes de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba mantenerse atentos a los informes meteorológicos y a posibles alertas de protección civil.

Aunque la trayectoria definitiva aún no está completamente definida, los modelos más recientes sitúan al oriente de Cuba dentro de la zona de mayor riesgo, con condiciones peligrosas que podrían comenzar a sentirse a finales de esta semana.

Las autoridades cubanas podrían emitir alertas preventivas en las próximas horas, especialmente en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.