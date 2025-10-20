Arrestan a hombre que planeaba un tiroteo en el aeropuerto de Atlanta

Esta imagen tomada a partir de una grabación de la cámara corporal de la policía del 20 de octubre de 2025 muestra a Billy Joe Cagle, de Cartersville, Georgia, a la derecha, hablando con los agentes de policía antes de ser arrestado dentro de la terminal nacional del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Atlanta. (Departamento de Policía de Atlanta vía AP)

Billy Joe Cagle, de Cartersville, Georgia, inició una transmisión en vivo en redes sociales en la que describió su plan de atacar el aeropuerto más concurrido del mundo, indicó el jefe de policía Darin Schierbaum durante una conferencia de prensa.

“La familia del señor Cagle alertó al Departamento de Policía de Cartersville de que Cagle estaba transmitiendo en redes sociales que se dirigía al aeropuerto de Atlanta , en sus palabras, para ‘disparar’, y la familia indicó que estaba en posesión de un fusil de asalto”, agregó Schierbaum, quien describió a Cagle como un “delincuente convicto”.

Cagle, de 49 años, llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta a bordo de una camioneta Chevrolet que estacionó fuera de las puertas de la terminal. Cuando la policía se acercó al vehículo, encontraron un fusil AR-15 con 27 cartuchos, señaló Schierbaum.

“Estamos aquí hoy para informarles de un éxito y no de una tragedia porque una familia vio algo y dijo algo”, agregó el jefe de policía.

El capitán de la policía de Cartersville, Greg Sparacio, cuyo departamento recibió el aviso inicial de los familiares, manifestó que Cagle “tenía la intención de causar daño a tantas personas como pudiera”.

Durante la conferencia de prensa, la policía mostró un video de vigilancia en el que se puede ver a Cagle llegando al aeropuerto y un video de cámara corporal de su arresto.

Se ve una pickup Chevrolet llegando a la acera de la terminal a eso de las 9:30 de la mañana y luego se ve a un hombre que la policía identificó como Cagle entrando al aeropuerto unos minutos después. Se dirigió al punto de control de seguridad de la TSA y mostró “gran interés en esa área”, comentó Schierbaum.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a los policías de Atlanta, quienes tenían en sus teléfonos una foto de Cagle que fue enviada por su familia, mientras se le acercan y le comienzan a hacer preguntas antes de detenerlo. Se puede escuchar a Cagle gritar mientras lo llevan al suelo y lo esposan.

Schierbaum indicó que Cagle ha sido acusado de hacer amenazas terroristas, intento criminal de cometer una agresión agravado, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego como delincuente convicto.

Cagle fue ingresado el lunes al Centro de Detención del Condado de Clayton, según los registros en línea de la cárcel. Los intentos de comunicarse con su familia y compañeros de trabajo a través de múltiples números de teléfono y correos electrónicos no tuvieron éxito. De momento se desconoce si cuenta con un abogado que pueda comentar sobre los cargos.

Nick Roberts, quien conoce a Cagle desde la escuela secundaria, le envió un mensaje de texto a su amigo el domingo por la noche después de que sus publicaciones en Facebook le causaron preocupación. Añadió que Cagle lidiaba con problemas de salud mental. La mañana del domingo Cagle publicó en Facebook que es esquizofrénico y estaba tomando medicación.

Roberts dijo que Cagle lo llamó alrededor de las 9 de la noche del domingo y le aseguró que estaba bien. Añadió que Cagle amaba a sus dos hijas y trabajaba transportando heno y haciendo trabajos de cercado.

“Quiero que la gente sepa que él no era un monstruo”, dijo Roberts. “Esto fue una gran sorpresa para muchos de nosotros que fuimos a la escuela secundaria con él y lo conocemos en la comunidad”.

La policía de Atlanta trabajará con las autoridades federales para determinar cómo obtuvo el arma, “que no podía poseer legalmente”, afirmó Schierbaum.

El alcalde Andre Dickens expresó: “Estamos agradecidos con Dios” por haber evitado una tragedia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en X: “Estoy agradecida de que este individuo haya sido detenido por las fuerzas del orden antes de hacer daño a alguien”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press