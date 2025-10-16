americateve

Donald Trump

Donald Trump conversa con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: "Logramos grandes avances"

Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania y anunció “grandes avances”. Ambos líderes preparan reunión en Budapest y debate sobre misiles Tomahawk para Ucrania.

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump, al centro, estrecha la mano del mandatario ruso Vladímir Putin, después de una conferencia de prensa conjunta, el viernes 15 de agosto de 2025, en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska.(Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladimir Putin, centrada en la guerra en Ucrania y posibles vías para alcanzar un acuerdo de paz. El diálogo se produjo un día antes de la reunión programada entre Trump y Volodímir Zelensky en la Casa Blanca.

Trump califica la llamada de “muy productiva”

A través de la red social Truth Social, Trump describió la comunicación con Putin como “muy productiva” y resaltó la disposición de ambas partes para lograr una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El mandatario estadounidense informó que Putin felicitó a Estados Unidos por “el gran logro de la paz en Medio Oriente”, lo que, según Trump, servirá como impulso para las negociaciones que buscan detener la guerra.

TRUMP-PUTIN
El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice:
Reunión de asesores y cumbre en Budapest

Trump indicó que ambos líderes acordaron que altos asesores, encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán la próxima semana para establecer los primeros pasos hacia un acuerdo. Tras estas reuniones preparatorias, Trump y Putin se encontrarán en Budapest, Hungría, con el objetivo de buscar fórmulas para poner fin al conflicto en Ucrania.

Putin alerta sobre el suministro de misiles a Ucrania

El Kremlin confirmó que la llamada fue “extremadamente franca y llena de confianza”. Según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, Putin advirtió que la eventual entrega de misiles Tomahawk a Ucrania complicaría el proceso de paz y afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.

La conversación se da en medio de la solicitud ucraniana para acceder a misiles de crucero Tomahawk, con alcance de 1.600 kilómetros, que podrían impactar territorio ruso y fortalecer las capacidades ofensivas de Kiev.

Contexto de la conversación

Trump comentó recientemente que evaluaría la solicitud de Ucrania y no descartó discutirla directamente con Putin. “Puede que le diga: ‘Si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks’”, declaró el presidente estadounidense.

Por su parte, Putin advirtió que el suministro de estos misiles representaría “un nuevo nivel de escalada” del conflicto. Las autoridades ucranianas consideran que la presión de Washington podría ser clave para avanzar hacia una solución.

Impacto de los Tomahawks en Ucrania

La incorporación de misiles Tomahawk supondría un refuerzo significativo para el arsenal ucraniano. Este armamento ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones militares desde la Guerra del Golfo en 1991 y recientemente en ataques sobre instalaciones nucleares en Irán. Aunque tradicionalmente se lanzan desde buques o submarinos, fuentes ucranianas aseguran que existen opciones técnicas para su lanzamiento terrestre, pendiente de aprobación política final.

