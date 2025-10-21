Embajada de Estados Unidos en Cuba ALERTA a sobre aumento de robos y violencia

Compartir en:









La Habana, Cuba. — La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses que viajen o residan en Cuba, advirtiendo sobre el aumento de delitos y el deterioro general de las condiciones en la isla. La advertencia llega en medio de una profunda crisis económica y energética, marcada por constantes apagones y un incremento de la inseguridad.

Según el comunicado difundido este viernes, “el deterioro de las condiciones económicas ha provocado un aumento de los robos y los incidentes violentos”, algunos de los cuales han afectado incluso a vehículos de la misión diplomática.

Medidas de seguridad recomendadas por la Embajada de EE.UU.

El reporte indica un incremento de robos con armas blancas, allanamientos de viviendas y hurtos en distintas zonas del país. Ante este panorama, la sede diplomática recomienda tomar precauciones tanto en el hogar como en espacios públicos:

Seguridad residencial Cerrar puertas y ventanas durante la noche.

Retirar de los patios objetos que puedan atraer a los ladrones (bicicletas, herramientas, mangueras). Seguridad personal Mantener los teléfonos móviles cargados y con los números de emergencia programados.

Mantener objetos de valor ocultos y bajo control.

Llevar monederos en los bolsillos delanteros y los bolsos frente al cuerpo en lugares concurridos.

Evitar mostrar dinero en efectivo.

No aceptar bebidas de desconocidos y limitar el consumo de alcohol.

Tener siempre una ruta de escape y evitar situaciones violentas.

Observar y anotar detalles importantes (ropa, vehículos, matrículas) en caso de un incidente. Además, la Embajada recordó que Cuba atraviesa una compleja situación epidemiológica, con brotes activos de dengue y chikungunya, lo que representa un riesgo adicional para los viajeros.

La sede diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse informados, extremar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales a través de sus canales de comunicación.