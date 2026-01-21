Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

El Departamento de Seguridad Nacional ubicó a Yordanis Cobos-Martínez entre “los peores de los peores criminales extranjeros ilegales” tras un crimen que conmocionó a Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( DHS ) incluyó al ciudadano cubano Yordanis Cobos-Martínez en su lista de “los peores de los peores criminales extranjeros ilegales” sobre los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) tomó acción durante 2025 , según un informe oficial divulgado el 20 de enero de 2026 .

El balance del DHS subraya que, durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump , fueron expulsados más de 670.000 inmigrantes ilegales , entre ellos asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas, mientras que otros dos millones abandonaron voluntariamente el país.

“En el primer día del presidente Trump en el cargo, liberó a ICE para atacar a los peores de los peores criminales extranjeros ilegales”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin , quien añadió que el objetivo es liberar a las comunidades estadounidenses del crimen .

El reporte describe a Cobos-Martínez como un inmigrante ilegal de Cuba con antecedentes de abuso sexual infantil, robo de vehículo, encarcelamiento falso y carjacking . De acuerdo con el documento, fue arrestado por el Departamento de Policía de Dallas en un motel de la ciudad por asesinato , luego de presuntamente decapitar a un comerciante con un machete frente a su esposa e hijo , y patear la cabeza de la víctima tras el ataque. ICE colocó una orden de detención migratoria inmediatamente después del arresto.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el Downtown Suites Motel , donde Cobos-Martínez trabajaba como empleado de limpieza. Según documentos judiciales, el ataque se produjo tras una discusión laboral con el gerente del establecimiento, Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah , de 50 años , y fue presenciado por su esposa e hijo .

Las autoridades lo detuvieron poco después, cuando caminaba con ropa ensangrentada y el arma en la mano. Fue acusado de asesinato capital y permanece recluido en la cárcel del condado de Dallas, con una fianza de 1,25 millones de dólares y una retención migratoria.

Screenshot 2026-01-21 at 10.35.13AM

Antecedentes y deportación fallida

Registros judiciales señalan que Cobos-Martínez, de 37 años, tenía historial delictivo en varios estados. En 2023 fue condenado en California por asalto, y había sido arrestado previamente en Florida y Houston por robo de vehículo, detención ilegal e indecencia con un menor (cargo que luego fue desestimado).

En enero de 2025, ICE intentó deportarlo a Cuba, pero el régimen cubano se negó a recibirlo. Ante la falta de una probabilidad significativa de expulsión en el corto plazo, la agencia procedió a liberarlo, según documentos federales. Meses después, ocurrió el homicidio que conmocionó a Dallas y derivó en la imputación por asesinato capital.

Durante la primera audiencia, la fiscal Julie Johnson indicó ante la jueza Lela Mays que Texas no solicitaría la pena de muerte, aunque se reservó el derecho de reconsiderar la decisión.

Otros nombres en el informe del DHS

El informe también menciona a otros delincuentes extranjeros detenidos por ICE en 2025, entre ellos:

Gerson Emir Cuadra Soto , líder de la MS-13 en Honduras, acusado de cuádruple homicidio .

Harpreet Singh , ciudadano indio vinculado a un grupo terrorista .

Michel Jordan Castellano Fonseca, venezolano con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, acusado de asesinar a su cuñada e intentar matar a su esposa en Colorado.

El DHS subraya que el 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes ilegales acusados o condenados por delitos en Estados Unidos.

Advertencia sobre control migratorio

El organismo concluyó que continuará expulsando a extranjeros ilegales peligrosos en línea con la política de seguridad y control fronterizo del gobierno de Trump.

El caso de Yordanis Cobos-Martínez sigue a la espera de juicio en Texas, mientras su nombre figura entre los criminales extranjeros más peligrosos identificados en 2025.