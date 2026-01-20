Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Daniela Arteaga Martínez, recién llegada a España para cursar un máster con beca, permanece hospitalizada en estado grave pero estable tras el choque de dos trenes en Andalucía.

Una cubana recién llegada a España con una beca universitaria figura entre las decenas de heridos —además de al menos 40 víctimas mortales — que dejó el grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba , según reportó el medio local Huelva 24.

La estudiante fue identificada como Daniela Arteaga Martínez , quien viajaba a bordo de un tren Alvia tras haber obtenido una beca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para cursar un Máster de Comunicación .

El accidente involucró a dos trenes de pasajeros :

TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: "Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada" https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi

En el tren Iryo viajaban 294 personas , mientras que en el Alvia lo hacían 184 pasajeros .

Sus últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contraria , justo cuando circulaba un tren Alvia de Renfe , que realizaba el trayecto Madrid–Huelva .

Un tren de la compañía Iryo , que cubría la ruta Málaga–Madrid , sufrió un desperfecto aún no esclarecido.

Tras el impacto, Daniela Arteaga Martínez fue inicialmente reportada como desaparecida , lo que generó gran preocupación entre sus profesores y compañeros.

#ÚltimaHora | Se elevan a 21 los muertos en el desastre ferroviario de Adamuz. Un tren de alta velocidad descarriló el domingo en el sur de España, invadiendo la vía en sentido contrario y chocando contra otro tren que venía de frente, en un accidente que, según las… pic.twitter.com/j5akGeLth7

“He llamado muchas veces a su teléfono y no lo cogía”, relató María de la O Barroso, directora de la Sede Iberoamericana de La Rábida de la UNIA, en declaraciones a Huelva Información.

La incertidumbre aumentó cuando la compañía ferroviaria informó que la estudiante viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados, descrito como “uno de los que había salido disparado” tras el choque.

Estado de salud: grave pero estable

La joven cubana se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece grave, pero estable, según confirmó el lunes María de la O Barroso a Huelva 24.

La directiva se trasladó al centro hospitalario junto al rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez, debido a que Daniela no tiene familiares en España.

“Estaba súper contenta por haber sido becada y por haber conseguido el visado para venir a estudiar”, señaló De la O Barroso.

Otros cubanos afectados

Daniela Arteaga Martínez sería una de al menos cuatro personas cubanas que viajaban en alguno de los trenes siniestrados.

La Embajada de Cuba en España informó en su página oficial de Facebook que tres ciudadanos cubanos habían sido identificados inicialmente:

Dos ya fueron dados de alta

Un tercero permanece hospitalizado, presumiblemente la estudiante

“La Embajada continúa haciendo gestiones para precisar si hay algún otro ciudadano cubano afectado”, indicó la sede diplomática, prometiendo nuevas actualizaciones.

Otra cubana sin localizar

A estos casos se suma el de Tamara Margarita Valdés, residente en Huelva, cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

“Mi mujer iba en el Alvia, hablé con ella 20 minutos antes del accidente. Casi se le escapa el tren”, declaró su esposo, Ramón Montón, al diario El País.

Hasta el cierre de esta información no se ha divulgado ningún dato adicional sobre su situación.