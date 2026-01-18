americateve

cubano

"Los vi caer a todos": Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

Un militar cubano presente en la captura de Maduro relató cómo recogió a sus compañeros muertos tras el ataque, describiendo el momento más intenso de su servicio

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-18 at 11.20.01 PM

Un soldado cubano presente en el asalto que terminó con la captura de Nicolás Maduro relató cómo fue sorprendido por la ofensiva y el impacto humano de la misión militar en Caracas.

Un militar cubano que participó en el operativo en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro relató el momento en que tuvo que recoger los cuerpos de sus compañeros tras un ataque que los sorprendió con armamento claramente inferior al de las fuerzas que intervinieron.

El testimonio fue publicado por el diario camagüeyano Adelante, en el que Yohandris Varona Torres, natural de Vertientes, describió su vivencia durante la ofensiva del 3 de enero, cuando elementos de la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos realizaron la operación.

“Allí no hubo apoyo de nadie para eso, pero ningún cuerpo quedó en el campo… No puedo explicar el dolor. Pero al menos nadie se quedó en Venezuela”, declaró Varona.

Screenshot 2026-01-18 at 9.01.10PM

Sorpresa ante el ataque

Varona, que llevaba poco más de dos meses de misión en territorio venezolano, afirmó que el grupo fue tomado por sorpresa mientras estaba de guardia y que, pese a la inferioridad de sus armas, se vio obligado a cargar uno a uno los cuerpos de los compañeros que había visto caer.

“Los vi caer a todos y a todos los cargué”, señaló el militar en su relato.

Operativo de alto impacto

El relato coincide con otras declaraciones recientes de sobrevivientes, incluido el coronel Pedro Yadín Domínguez, herido en el mismo operativo, quien reconoció que las tropas cubanas estaban desplegadas en Venezuela cumpliendo funciones de apoyo a la seguridad presidencial y que el ataque fue “totalmente desproporcionado”, con uso de aeronaves, drones y helicópteros contra un grupo con armamento limitado.

Después de la ofensiva —que no fue solo un ataque puntual sino una operación compleja— los medios oficiales y estatales comenzaron a difundir testimonios de sobrevivientes y homenajes a los soldados cubanos fallecidos, mientras las autoridades destacan la intensidad y el costo humano del enfrentamiento.

Huella emocional y compromiso

Varona aseguró que esa experiencia fue el momento más intenso de sus más de dos décadas de servicio en las Fuerzas Armadas de Cuba y reiteró su disposición de cumplir las órdenes del Estado cubano, a pesar del dolor y la pérdida.

Los testimonios como el de Varona evidencian el costo humano de una presencia militar que fue negada oficialmente por años y que ahora emerge a través de relatos personales, más allá de los discursos oficiales.

Deja tu comentario

