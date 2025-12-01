americateve

Cuba

Cuba sufre récord de déficit de energía eléctrica en medio de su crisis energética

BUENOS AIRES (AP) — La estatal Unión Eléctrica de Cuba, que controla la distribución de la corriente en la isla, estimó el lunes en un 59% el déficit del fluido en la hora pico, una cifra récord en medio de la profunda crisis energética que vive la isla y pese a ser la temporada invernal, cuando suele ser baja la demanda.

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo). Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un comunicado publicado por el organismo en su cuenta de Facebook indicó que para la franja de máxima demanda sobre las siete de la noche el requerimiento de energía alcanzará los 3.250 megavatios y solo se servirán 1.325.

Ello constituye un poco más de 59% de déficit a nivel nacional, una cifra notable pese a las fuertes cantidades de déficit de los últimos años, en los cuales la isla estuvo sometida a continuos cortes eléctricos por muchas horas que dejan a la población sin fluido para su vida cotidiana y a las industrias con afectaciones.

La nota informativa de la Unión Eléctrica —que se publica diariamente en sus redes sociales— indicó que varias centrales termoeléctricas se encuentran con averías y otras están bajo mantenimiento programado.

Mientras que la falta de combustible para alimentar a pequeñas generadoras distribuidas por todo el país se suma al problema, señaló.

La situación energética en Cuba comenzó a empeorar al tiempo que una crisis golpeó su economía tras una combinación de factores, entre ellos la paralización de actividades por la pandemia del COVID-19 a comienzo de la década, una serie de reformas financieras internas que salieron mal y un incremento dramático de las sanciones de Estados Unidos.

Para el caso específico de la producción de energía, los motivos de los apagones, incluyendo algunos nacionales que dejaron a toda la isla a oscuras, están directamente vinculados a la falta de combustibles —o el dinero para adquirirlo y la persecución por parte de Estados Unidos a los proveedores—y una infraestructura con más de 30 años de uso sin renovación y sin presupuesto para hacerlo.

Las autoridades desarrollan un importante plan de granjas solares para ir transformando la matriz energética, pero su cantidad es aún limitada para las necesidades existentes.

FUENTE: Associated Press

