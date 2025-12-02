Exjefe de la Juventud Comunista es arrestado en Miami tras regresar de un viaje a Cuba

El exdirigente cubano Yuniel Báez Pedrera , quien durante más de una década encabezó la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en La Habana , fue arrestado la semana pasada al regresar a Miami desde Cuba , confirmaron autoridades estadounidenses a Martí Noticias.

Según registros oficiales, Báez, de 46 años, se encuentra detenido en el centro Krome , instalación principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Deberá comparecer ante un juez de inmigración en las próximas semanas, luego de que las autoridades detectaran posibles inconsistencias en su proceso de residencia permanente .

Según fuentes cercanas al caso, la acusación preliminar indica que Báez habría ocultado información clave sobre su pasado político , específicamente su papel como dirigente del régimen cubano.

Este tipo de omisiones podría constituir fraude migratorio , un delito que puede llevar a la revocación de la residencia , proceso de deportación e incluso la prohibición de reingresar a Estados Unidos.

El abogado de inmigración Ismael Labrador , radicado en Florida, explicó que la ley estadounidense considera inadmisibles para la residencia a quienes hayan sido miembros del Partido Comunista de Cuba o la UJC , salvo que demuestren que su militancia fue obligatoria por razones laborales o institucionales.

De dirigente comunista a empresario en Florida

Báez Pedrera entró a Estados Unidos por la frontera sur el 11 de septiembre de 2022, solicitando refugio político del mismo sistema al que sirvió durante años.

Una vez asentado en Gainesville, obtuvo la residencia permanente y, menos de dos años después, se reinventó como empresario en Florida.

En abril de 2024, él y su esposa, Yanisleidy Domínguez Peña, registraron la empresa Pa’La Familia LLC, dedicada a envíos de paquetes, venta de pasajes y trámites documentales. También comercializaban combos de comida hacia Cuba, un negocio en crecimiento debido a la crisis alimentaria en la Isla.

Tras consultas de la prensa independiente, Báez eliminó todas sus redes sociales y perfiles públicos relacionados con su pasado político.

Viajes frecuentes a Cuba generaron alertas

Pese a haber solicitado refugio en Estados Unidos, Báez realizó múltiples viajes recientes a Cuba. Su último retorno —hace pocos días— terminó con su arresto inmediato por parte de ICE.

La agencia federal evitó comentar el caso, pero fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los viajes y su historial político levantaron banderas rojas dentro del sistema migratorio estadounidense.

Un pasado político que intentó borrar

Durante sus años en la UJC, Báez fue un rostro constante en la propaganda estatal. En actos públicos de La Habana aseguraba que la juventud se incorporaba “más al proceso revolucionario” y que la organización era “el alma de la nación”.

Sin embargo, tras llegar a Estados Unidos, borró toda evidencia de su militancia comunista de redes y registros digitales.

Su caso se suma a una lista creciente de exfuncionarios, fiscales, jueces y propagandistas del régimen cubano que ingresan a Estados Unidos, en muchos casos ocultando sus vínculos con el aparato represivo.

Otros casos similares recientes

Martí Noticias ha documentado la llegada a EE.UU. de varias figuras identificadas con el régimen:

Jorge Javier Rodríguez Cabrera , amigo íntimo del nieto de Raúl Castro, quien pidió asilo en 2022 y montó un negocio de envíos.

Orlando Ernesto Pérez Núñez , expresidente del Movimiento Juvenil Martiano, hoy residente en Kentucky gracias al programa CBP One.

Fiscales y jueces que participaron en las condenas del 11J, actualmente establecidos en Florida y otros estados.

Mientras avanza el proceso judicial, Báez Pedrera permanece bajo custodia, a la espera de que un juez determine si cometió fraude migratorio y si perderá o no su estatus legal en Estados Unidos.