Habana Libre

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Cientos de cubanos se aglomeraron en el Habana Libre tras un falso rumor de ayuda económica de 1.100 dólares promovido por Ignacio Giménez.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-12-07 at 12.52.41 PM

Una escena de caos, desconcierto y desesperación se vivió este sábado frente al Hotel Habana Libre, en La Habana, luego de que cientos de cubanos se concentraran tras difundirse en redes sociales un rumor falso sobre la supuesta entrega de 1.100 dólares por persona, presuntamente promovida por el español Ignacio Giménez.

Desde horas muy tempranas de la mañana, largas filas comenzaron a formarse bajo los portales del emblemático hotel ubicado en plena avenida 23. Hombres, mujeres y personas de la tercera edad esperaban pacientemente la llegada de unos supuestos “equipos identificados con pullovers amarillos” que —según el rumor— serían los encargados de entregar el dinero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/1997341849455878284?s=20&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud acumulándose en completo desconcierto, conversando entre sí, preguntándose qué estaba ocurriendo, mientras el flujo vehicular en la céntrica arteria habanera se volvía cada vez más lento por la aglomeración humana.

El rumor se extendió hasta Santiago de Cuba

El fenómeno no se limitó a La Habana. En Santiago de Cuba, decenas de ciudadanos acudieron también al Hotel Santiago, motivados por la misma promesa falsa. El periodista independiente Yosmany Mayeta reportó que el gobierno se vio obligado a desplegar patrullas policiales para dispersar a las personas.

Ante la magnitud del desorden, el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) salió a desmentir oficialmente la información, calificándola como absolutamente falsa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el rumor se había propagado de forma masiva por grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram.

Screenshot 2025-12-07 at 1.12.21PM

Desinformación, pobreza y desesperación

El episodio refleja con crudeza el nivel de desesperación social que atraviesa Cuba, donde la escasez de alimentos, medicinas, apagones constantes y salarios que no alcanzan para sobrevivir convierten cualquier promesa de ayuda económica en una chispa capaz de desatar el caos colectivo.

Expertos advierten que la combinación de crisis económica extrema y desinformación en redes sociales genera un escenario altamente vulnerable, donde miles de personas pueden ser manipuladas con solo un mensaje viral.

Mientras tanto, muchos de los que acudieron al Habana Libre regresaron a casa con las manos vacías, frustrados y humillados, tras haber creído —aunque fuera por unas horas— que una ayuda económica podía cambiar su realidad.

