americateve

ICE

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE arrestó en Massachusetts al cubano Jorge García Hernández, con antecedentes por violación de menor, agresión y tráfico de drogas en propiedad escolar

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el arresto del ciudadano cubano Jorge García Hernández en el estado de Massachusetts, durante una operación dirigida específicamente a la localización de “extranjeros ilegales peligrosos” con amplio historial criminal.

La detención fue ejecutada el 3 de diciembre por agentes de ICE Boston, quienes calificaron a García Hernández como “delincuente reincidente” y una amenaza directa para la seguridad pública.

Un prontuario estremecedor

Según la información oficial divulgada por la agencia federal, el ciudadano cubano enfrenta antecedentes penales por delitos de alta peligrosidad, entre ellos:

  • Violación de una menor de 16 años

  • Agresión con lesiones

  • Posesión y distribución de sustancias controladas dentro de una propiedad escolar

Las autoridades subrayaron que estos cargos colocan a García Hernández dentro del grupo de criminales prioritarios para deportación inmediata.

Operativo más amplio: otros cinco arrestos peligrosos

En el mismo comunicado, ICE Boston informó la captura de otros cinco inmigrantes procedentes de:

  • Cambodia

  • República Dominicana

  • El Salvador

  • México

  • Cabo Verde

Todos con antecedentes por delitos graves como:

  • Violación de menores

  • Agresión agravada con arma peligrosa

  • Robo a mano armada

  • Tráfico de fentanilo y marihuana

  • Agresión física a oficiales de policía

Endurecimiento migratorio bajo la actual política federal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado las operaciones conjuntas con fuerzas federales y estatales para detener y deportar extranjeros considerados una amenaza para la seguridad ciudadana.

Bajo el actual enfoque migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, los operativos de ICE han aumentado de forma notable en frecuencia, alcance y severidad en todo el país.

El obstáculo de las deportaciones a Cuba

Aunque decenas de cubanos con antecedentes criminales permanecen detenidos bajo custodia de ICE, Estados Unidos enfrenta serios obstáculos para ejecutar deportaciones hacia Cuba, debido a:

  • La reticencia del gobierno de La Habana a recibir a nacionales con historial delictivo

  • Casos de migrantes que abandonaron Cuba antes de los acuerdos migratorios de 2017

Esta situación mantiene a muchos detenidos en un limbo legal prolongado.

Nueva fase de la ofensiva migratoria

Las autoridades confirmaron que la nueva etapa de la política migratoria no se limita solo a delincuentes violentos, sino que también alcanza a inmigrantes en procesos administrativos aún sin delitos criminales, lo que ha generado preocupación entre comunidades migrantes en todo el país.

Deja tu comentario

