Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Una tragedia familiar sacudió este fin de semana al suroeste del condado de Miami -Dade, donde un ciudadano cubano y su esposa fallecieron tras un tiroteo ocurrido dentro de su propia residencia , en un hecho que mantiene consternada a la comunidad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a las víctimas como Ulises Cabrera González , de 44 años, natural de La Habana, y su esposa Susana Rosales Koris , de 42 años, de origen guatemalteco.

De acuerdo con el reporte ofrecido a Telemundo 51 , los agentes acudieron poco después de la 1:00 de la tarde del sábado al área de Southwest 170 Terrace y SW 153rd Court , tras recibir una llamada de emergencia sobre una persona gravemente herida.

Al llegar a una vivienda ubicada en el bloque 17000 , los oficiales encontraron a Cabrera González y a Rosales Koris con heridas de bala . Minutos después, personal del cuerpo de bomberos y rescate del condado confirmó que ambos habían fallecido en la escena .

Las autoridades confirmaron que otras personas se encontraban dentro del domicilio en el momento del tiroteo , aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su estado.

El matrimonio estaba casado desde 2013 y tenía dos hijos menores de edad, una niña y un niño , según muestran registros públicos en redes sociales. Además, residían en la vivienda desde 2020 .

¿Violencia doméstica?

La policía no descarta que el hecho esté vinculado a un posible caso de violencia doméstica, aunque aclaró que la investigación se encuentra en una fase inicial y aún no hay sospechosos confirmados ni una versión oficial definitiva sobre lo ocurrido.

Vecinos del vecindario, descrito como tranquilo y familiar, afirmaron estar conmocionados, asegurando que “nunca había pasado algo así en la zona”.

Investigación en curso

El caso permanece bajo investigación activa por parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que continúa recopilando evidencias y entrevistando a posibles testigos para esclarecer cómo se produjo el doble homicidio.