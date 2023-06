Condenan a extremista a 3 años de cárcel por asalto al Capitolio de EEUU

ARCHIVO - Miembros del grupo extremista Oath Keepers están frente a la Fachada Este del Capitolio el 6 de enero de 2021. David Moerschel, un miembro del grupo, culpable de conspiración sediciosa por su papel en el asalto al Capitolio, fue condenado el viernes 2 de junio de 2023 a tres años de prisión. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.