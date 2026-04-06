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Cuba

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana cubana decomisa tabacos y aves vivas ocultas en aeropuerto de La Habana en intentos de tráfico hacia EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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La Habana, Cuba — La Aduana General de la República frustró dos intentos de tráfico ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde fueron decomisados 1,948 tabacos y siete aves vivas ocultas, en operaciones con destino a Estados Unidos.

El vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González, informó que los casos fueron detectados durante controles rutinarios en la terminal aérea.

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Tabacos ocultos en equipajes

En el primer operativo:

Se incautaron 1,948 tabacos

Distribuidos en el equipaje de cuatro pasajeros

Intentaban sacarlos sin declarar

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Las autoridades indicaron que el caso fue remitido a la policía.

Aves escondidas en el cuerpo

En un segundo hecho, agentes detectaron a un pasajero que llevaba:

Siete aves vivas

Ocultas en tubos de desodorante

Adheridas a su cuerpo

El método ya había sido utilizado en incidentes anteriores.

Patrón de tráfico recurrente

Las autoridades señalaron que estos casos forman parte de una tendencia creciente:

  • Incautación reciente de miles de tabacos
  • Detección de productos falsificados
  • Casos previos de tráfico de animales

Además, en lo que va de año se han registrado seis operaciones vinculadas al narcotráfico en el aeropuerto.

Refuerzo de controles

La Aduana aseguró que intensificará las inspecciones para frenar actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como la imagen de las exportaciones cubanas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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