Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

La Habana, Cuba — La Aduana General de la República frustró dos intentos de tráfico ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde fueron decomisados 1,948 tabacos y siete aves vivas ocultas, en operaciones con destino a Estados Unidos.
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Aduana cubana decomisa tabacos y aves vivas ocultas en aeropuerto de La Habana en intentos de tráfico hacia EEUU
La Habana, Cuba — La Aduana General de la República frustró dos intentos de tráfico ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde fueron decomisados 1,948 tabacos y siete aves vivas ocultas, en operaciones con destino a Estados Unidos.
El vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González, informó que los casos fueron detectados durante controles rutinarios en la terminal aérea.
En el primer operativo:
Se incautaron 1,948 tabacos
Distribuidos en el equipaje de cuatro pasajeros
Intentaban sacarlos sin declarar
Aves escondidas en el cuerpo
En un segundo hecho, agentes detectaron a un pasajero que llevaba:
Siete aves vivas
Ocultas en tubos de desodorante
Adheridas a su cuerpo
El método ya había sido utilizado en incidentes anteriores.
Patrón de tráfico recurrente
Las autoridades señalaron que estos casos forman parte de una tendencia creciente:
Además, en lo que va de año se han registrado seis operaciones vinculadas al narcotráfico en el aeropuerto.
Refuerzo de controles
La Aduana aseguró que intensificará las inspecciones para frenar actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como la imagen de las exportaciones cubanas.
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