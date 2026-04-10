¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

La cápsula Orión de la misión Artemis II regresó este viernes a la Tierra con un amerizaje exitoso en el océano Pacífico, marcando el cierre de una misión que devuelve a astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez en más de medio siglo.

El descenso, cuidadosamente coreografiado, comenzó con la entrada a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora , seguido de un despliegue de paracaídas que redujo la velocidad antes del impacto controlado en el agua, cerca de la costa de San Diego, California .

La NASA calificó el descenso como “perfecto”, tras una secuencia de aproximadamente 14 minutos en la que la nave soportó temperaturas extremas de hasta 2.760 grados Celsius , producto de la fricción atmosférica.

Durante ese proceso, se produjo un apagón de comunicaciones de seis minutos, una fase prevista en este tipo de reingresos.

A bordo viajaban cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen , quienes, según evaluaciones iniciales, se encuentran en buen estado de salud.

Tras el amerizaje, equipos de buzos fueron los primeros en acercarse a la cápsula para verificar las condiciones de seguridad antes de iniciar la evacuación de la tripulación.

El proceso de rescate, coordinado por la NASA y fuerzas militares estadounidenses, se estima en unos 30 a 45 minutos, tras lo cual los astronautas serán trasladados a un buque para evaluaciones médicas.

Un paso clave en la exploración lunar

La misión, que duró diez días, despegó desde Florida el 1 de abril y orbitó la Luna sin aterrizar, en una trayectoria diseñada para probar sistemas críticos de navegación y seguridad.

Se trata del primer vuelo tripulado en el entorno lunar desde el programa Apolo en 1972, un hito que reabre el camino hacia futuras misiones, incluyendo un eventual regreso humano a la superficie lunar.

Tecnología bajo prueba

Uno de los objetivos clave fue validar el escudo térmico de la nave y optimizar la trayectoria de reentrada. A diferencia de Artemis I (2022), esta misión utilizó un perfil más directo para reducir la carga térmica y los riesgos estructurales.

La cápsula será ahora trasladada de regreso al Centro Espacial Kennedy para su análisis, tras haber recorrido más de 1,1 millones de kilómetros.