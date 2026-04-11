Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Imágenes recientes difundidas por medios oficiales cubanos han puesto en evidencia una escena poco habitual en el contexto militar contemporáneo: el uso de bueyes y mulos durante ejercicios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( FAR ) en la provincia de Villa Clara.

Las maniobras, realizadas en la zona montañosa de Jibacoa, en el municipio Manicaragua, forman parte del denominado “Año de preparación para la defensa”, una iniciativa del gobierno enfocada en fortalecer capacidades militares en distintos territorios del país.

En las imágenes se observa una pieza de artillería antiaérea remolcada por una yunta de bueyes, mientras mulos transportan equipamiento militar a través de terrenos de difícil acceso.

El uso de tracción animal en este tipo de ejercicios responde, según analistas, a una combinación de factores: las características del terreno y las limitaciones en recursos logísticos, particularmente en combustible y transporte.

Con esta tecnologia que incluye bueyes y mulas el regimen cubano le ensena al pueblo como se

Cuba atraviesa una prolongada crisis energética que ha impactado múltiples sectores, incluyendo el transporte civil y la operatividad de infraestructuras clave.

Las maniobras contaron con la presencia de altos funcionarios, entre ellos el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá y autoridades provinciales, lo que sugiere la relevancia estratégica atribuida a este tipo de ejercicios.

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Reacciones y contexto

Las imágenes han generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han interpretado la escena como un reflejo de las condiciones actuales del país.

El ejercicio también se produce en un contexto de creciente retórica oficial sobre escenarios de defensa, incluyendo referencias recientes del gobierno a estrategias de resistencia en caso de conflicto.

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Más allá de la imagen

Si bien el uso de animales en logística militar no es inédito en zonas rurales o montañosas, su visibilidad en este contexto ha abierto un debate sobre el estado de los recursos disponibles y las capacidades operativas actuales.

Para muchos observadores, la escena resume el contraste entre las necesidades estratégicas del país y las limitaciones materiales que enfrenta.