🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

El locutor y exanimador de la televisión cubana Salvador Águila Blanco , conocido por conducir el programa Para Bailar, fue arrestado en el condado de Miami-Dade bajo acusaciones de violencia doméstica, según registros oficiales.

Blanco, de 72 años y residente en Hialeah, es una figura reconocida entre la comunidad cubana por su trayectoria en la televisión de la isla durante las décadas de 1970 y 1980.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del arresto ni sobre los hechos específicos que originaron la acusación.

La noticia se conoció inicialmente a través de redes sociales y ha generado reacciones entre miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida, donde Blanco es recordado por su estilo cercano y su trabajo en programas de entretenimiento.

Como en todo proceso judicial, el caso deberá seguir su curso en los tribunales, donde se determinarán responsabilidades en función de las pruebas presentadas.

Blanco alcanzó notoriedad en Cuba a finales de los años 70 con el programa Para Bailar, un espacio que combinaba música, humor y participación del público, y que lo convirtió en una figura popular en la isla.

Su trayectoria también incluyó participación en el cine y una posterior carrera en medios de comunicación fuera de Cuba, tras su salida del país en la década de 1980.

Después de vivir en Europa, se estableció en Estados Unidos, donde continuó vinculado al ámbito mediático, incluyendo colaboraciones con emisoras y canales dirigidos a la audiencia cubana en el exilio.

Reacciones y contexto

El arresto ha reavivado el interés sobre su figura pública, marcada tanto por su éxito televisivo como por episodios personales y controversias a lo largo de los años.

Por ahora, el proceso permanece en fase inicial, y no se han divulgado detalles oficiales adicionales sobre el caso.