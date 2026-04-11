americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

El expresentador cubano Salvador Blanco fue arrestado en Miami-Dade por violencia doméstica; autoridades no han revelado más detalles del caso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Salvador Blanco

Arrestan en Miami a exanimador cubano Salvador Blanco por acusación de violencia doméstica

El locutor y exanimador de la televisión cubana Salvador Águila Blanco, conocido por conducir el programa Para Bailar, fue arrestado en el condado de Miami-Dade bajo acusaciones de violencia doméstica, según registros oficiales.

Blanco, de 72 años y residente en Hialeah, es una figura reconocida entre la comunidad cubana por su trayectoria en la televisión de la isla durante las décadas de 1970 y 1980.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del arresto ni sobre los hechos específicos que originaron la acusación.

Salvador Blanco

Un caso en desarrollo

La noticia se conoció inicialmente a través de redes sociales y ha generado reacciones entre miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida, donde Blanco es recordado por su estilo cercano y su trabajo en programas de entretenimiento.

Como en todo proceso judicial, el caso deberá seguir su curso en los tribunales, donde se determinarán responsabilidades en función de las pruebas presentadas.

Una carrera marcada por la televisión y el exilio

Blanco alcanzó notoriedad en Cuba a finales de los años 70 con el programa Para Bailar, un espacio que combinaba música, humor y participación del público, y que lo convirtió en una figura popular en la isla.

Su trayectoria también incluyó participación en el cine y una posterior carrera en medios de comunicación fuera de Cuba, tras su salida del país en la década de 1980.

Después de vivir en Europa, se estableció en Estados Unidos, donde continuó vinculado al ámbito mediático, incluyendo colaboraciones con emisoras y canales dirigidos a la audiencia cubana en el exilio.

Reacciones y contexto

El arresto ha reavivado el interés sobre su figura pública, marcada tanto por su éxito televisivo como por episodios personales y controversias a lo largo de los años.

Por ahora, el proceso permanece en fase inicial, y no se han divulgado detalles oficiales adicionales sobre el caso.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
hallan criadero ilegal con mas de 500 gallos de pelea en miami: arrestan a dos cubanos por crueldad animal

HALLAN CRIADERO ILEGAL CON MÁS DE 500 GALLOS DE PELEA EN MIAMI: arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Fernando Mendoza verá el draft de la NFL desde Miami con familiares y amigos, dice fuente AP

Fernando Mendoza, quien se espera que sea la primera selección global de los Raiders de Las Vegas, verá el draft de la NFL con familiares y amigos en Miami, informó el martes una persona con conocimiento de los planes del quarterback.

Scottie Barnes de los Raptors de Toronto salta para clavar el balón frente al Heat de Miami el martes 7 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Raptors arrollan al Heat 121-95, resultado que asegura que Miami dispute el mini-torneo

arrestan en miami a boxeador cubano frank zaldivar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacados del día

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter