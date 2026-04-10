Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Casi ocho años después de uno de los accidentes aéreos más mortales en la historia reciente de Cuba, una corte en México determinó que el siniestro pudo haberse evitado.

Un juez federal condenó a la aerolínea mexicana Global Air (Aerolíneas Damojh) a pagar una indemnización millonaria a familiares de víctimas del accidente ocurrido el 18 de mayo de 2018 , cuando un Boeing 737-200 se estrelló poco después de despegar en La Habana.

La sentencia concluye que la aeronave presentaba graves deficiencias de mantenimiento y que nunca debió haber sido autorizada para volar.

Un peritaje independiente calificó el incidente como un “accidente institucional” , señalando que las fallas se originaron dentro de la propia compañía. Según el informe, la tripulación fue la última línea de defensa ante una cadena de errores que resultó imposible revertir a baja altura.

El fallo ordena el pago de aproximadamente 1,5 millones de dólares por cada una de cuatro familias que iniciaron la demanda, lo que suma más de 124 millones de pesos mexicanos en concepto de daños morales.

La aerolínea no compareció ante el tribunal, por lo que el proceso se resolvió en su ausencia. La aseguradora vinculada al caso fue exonerada de responsabilidad económica.

Una tragedia que marcó a Cuba

El avión, operado por Cubana de Aviación pero arrendado con tripulación a Global Air, se precipitó sobre un área cercana al Aeropuerto Internacional José Martí minutos después del despegue.

El accidente dejó 112 víctimas mortales y un único sobreviviente, convirtiéndose en una de las peores tragedias aéreas en la isla en décadas.

En su momento, autoridades cubanas atribuyeron el siniestro a errores humanos. Sin embargo, la sentencia mexicana refuerza la hipótesis de fallos estructurales y negligencia en el mantenimiento.

Un caso aún abierto

El fallo aún puede ser apelado y existen otras acciones legales en curso, incluyendo una demanda colectiva y una investigación penal por posible homicidio.

Los abogados de las víctimas también han planteado dudas sobre posibles responsabilidades adicionales, incluyendo la certificación de aeronavegabilidad del avión.

Mientras tanto, el caso continúa planteando interrogantes sobre los estándares de seguridad aérea y la supervisión de aeronaves en operaciones internacionales.