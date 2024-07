CNN elimina unos 100 empleos y planea lanzar suscripciones digitales antes de fin de año

ARCHIVO - El logo de CNN se observa, el 21 de abril 2022, en Atlanta. CNN anunció el miércoles, 10 de julio de 2024, que está eliminando aproximadamente 100 puestos de trabajo y planea debutar sus primeras suscripciones digitales antes de fin de año ya que la cadena de noticias se inclina hacia la reestructuración de su negocio. (AP Foto/Mike Stewart, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.