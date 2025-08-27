ICE deporta a camionero cubano condenado por tráfico de personas

Compartir en:









Un ciudadano cubano, condenado en 2024 por tráfico de personas, fue deportado de Estados Unidos tras ser detenido nuevamente por las autoridades migratorias, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado oficial, el hombre fue hallado culpable el año pasado de intentar introducir de manera ilegal a 29 personas, entre ellas varios menores, ocultos en la parte trasera de un remolque de tractor. Las autoridades calificaron la acción como un “acto imprudente y peligroso” que puso vidas inocentes en riesgo.

El individuo, cuya identidad no fue revelada, fue puesto bajo custodia del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza y posteriormente entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ejecutar su expulsión.

“No toleraremos contrabandistas de humanos”, señaló la CBP en un mensaje publicado en la red social X, subrayando que este tipo de delitos no solo amenazan la seguridad fronteriza de Estados Unidos, sino que también exponen a migrantes vulnerables a condiciones extremas y potencialmente mortales.

Screenshot 2025-08-27 at 12.01.58PM Política de “cero tolerancia” La deportación se enmarca dentro de la política de cero tolerancia aplicada por Washington contra las redes de tráfico humano, con especial énfasis en los estados fronterizos y en Florida, donde las autoridades han intensificado los operativos para frenar estas actividades ilícitas.

Aunque CBP no especificó el país de destino del deportado, el caso se suma a una serie de acciones recientes contra inmigrantes cubanos con antecedentes penales.

Miles de cubanos enfrentan deportación El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que, hacia finales de 2024, existían más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos. Si bien muchos de ellos tienen historial criminal, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de cubanos sin antecedentes ni orden final de deportación que permanecen recluidos en centros de detención de ICE a la espera de procesos migratorios.

Compartir en:







