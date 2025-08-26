americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
cubano

Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

Un joven militar ucraniano de raíces cubanas, Juan Alberto Leyva Gavsiya, fue liberado recientemente luego de pasar más de tres años como prisionero en Rusia.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Liberan-a-soldado-cubano-ucraniano-despues-de-tres-anos-de-cautiverio-en-Rusia-2

Su rescate tuvo lugar durante un intercambio entre Kiev y Moscú, que incluyó la liberación de 84 personas (33 militares y 51 civiles).

Leyva Gavsiya, de 27 años, nació en Mariúpol como hijo de un cubano emigrado a Ucrania. Había abandonado sus estudios de Arquitectura en 2018 para alistarse en el ejército y renovar su compromiso con las fuerzas armadas en 2021.

Su captura ocurrió en mayo de 2022, durante la rendición en la planta siderúrgica Azovstal, uno de los últimos bastiones de resistencia en Mariúpol. Su familia relató que fue sometido a condiciones extremas durante el cautiverio, incluyendo falta de alimentos y posibles violaciones humanitarias.

La noticia de su liberación, comunicada a sus familiares tras el canje, provocó una emoción indescriptible. Su madre resumió el momento conmovida: “El sol salió dos veces”, mientras su padre lo describió como “un orgullo para nosotros. Es un patriota de Ucrania, sin compromiso alguno con el enemigo”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ice arresta en san diego a cubano de 71 anos acusado de narcotrafico

ICE arresta en San Diego a cubano de 71 años acusado de narcotráfico

Por Redacción América Noticias Miami
arrestan en miami a cubano con i-220b tras presentarse voluntariamente ante ice

Arrestan en MIAMI a cubano con I-220B tras presentarse voluntariamente ante ICE

Por Redacción América Noticias Miami
cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en venezuela

Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
tv cubana da nuevos detalles sobre los heridos por atropello masivo en la habana

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

Investigan el hallazgo de una cabeza humana en un basurero de Santiago de Cuba

Investigan el hallazgo de una cabeza humana en un basurero de Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter