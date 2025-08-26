Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

Compartir en:









Su rescate tuvo lugar durante un intercambio entre Kiev y Moscú, que incluyó la liberación de 84 personas (33 militares y 51 civiles).





Leyva Gavsiya, de 27 años, nació en Mariúpol como hijo de un cubano emigrado a Ucrania. Había abandonado sus estudios de Arquitectura en 2018 para alistarse en el ejército y renovar su compromiso con las fuerzas armadas en 2021.

Su captura ocurrió en mayo de 2022, durante la rendición en la planta siderúrgica Azovstal, uno de los últimos bastiones de resistencia en Mariúpol. Su familia relató que fue sometido a condiciones extremas durante el cautiverio, incluyendo falta de alimentos y posibles violaciones humanitarias.

La noticia de su liberación, comunicada a sus familiares tras el canje, provocó una emoción indescriptible. Su madre resumió el momento conmovida: “El sol salió dos veces”, mientras su padre lo describió como “un orgullo para nosotros. Es un patriota de Ucrania, sin compromiso alguno con el enemigo”.

