Biden declara el sitio de los disturbios raciales de 1908 en Springfield como monumento nacional

El presidente Joe Biden, junto a líderes de derechos civiles, miembros de la comunidad y funcionarios electos, habla tras entregar a la secretaria del Interior, Deb Haaland, cuarta de izquierda derecha, la pluma que uso para firmar la proclamación para designar como monumento nacional el sitio de los disturbios raciales de 1908 en Springfield, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/Susan Walsh)