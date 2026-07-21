Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

El área metropolitana integrada por Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach superó por primera vez a Nueva York en el nivel general de precios y se convirtió en la segunda gran región urbana más cara de Estados Unidos, únicamente detrás de la bahía de San Francisco.

Los datos de 2024 de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos —BEA, por sus siglas en inglés— otorgaron al sur de Florida un índice de precios regionales de 114,155 puntos , frente a los 112,563 de Nueva York , sobre una media nacional de 100.

Eso significa que el nivel general de precios en Miami quedó aproximadamente un 1,4% por encima del área metropolitana neoyorquina y un 14,2% sobre el promedio nacional.

La región de San Francisco-Oakland-Hayward encabezó la clasificación con un índice de 115,613 puntos. Miami ocupó el segundo lugar con 114,155, mientras Nueva York-Newark-Jersey City cayó al tercero con 112,563.

El cambio representa un giro histórico para una región que durante décadas atrajo a profesionales, jubilados, empresas y grandes fortunas con la promesa de impuestos más bajos y una vida más económica que en Nueva York o California.

Florida continúa sin cobrar impuesto estatal sobre la renta personal, pero esa ventaja está siendo erosionada por el precio de la vivienda, los seguros, los impuestos inmobiliarios y otros gastos cotidianos.

Una precisión: el costo general no es 5% mayor que en Nueva York

Algunos reportes describieron a Miami como aproximadamente un 5% más cara que Nueva York. Sin embargo, los índices generales de la BEA muestran una diferencia cercana al 1,4%.

La brecha próxima al 5% aparece específicamente en el componente de vivienda: el índice regional de alquileres y servicios habitacionales fue de 155,551 puntos en Miami, frente a 148,616 en Nueva York, una diferencia aproximada del 4,7%.

En otras palabras, el costo general ya es superior en Miami, pero la mayor distancia se concentra en la vivienda y en los gastos vinculados con mantener una propiedad.

La vivienda se convirtió en el principal motor del encarecimiento

Los precios de las viviendas en el sur de Florida aumentaron alrededor de un 79% desde el inicio de la pandemia, según datos de S&P CoreLogic Case-Shiller citados en los análisis sobre la región.

El rápido crecimiento poblacional, la llegada de compradores con altos ingresos y el traslado de empresas desde otros estados impulsaron la demanda durante los años posteriores a 2020.

Aunque el mercado comenzó posteriormente a enfriarse y aumentó el número de propiedades disponibles, los precios, las tasas hipotecarias, las cuotas de asociaciones y los costos de mantenimiento continúan fuera del alcance de muchos residentes.

Los impuestos inmobiliarios aumentaron un 62% desde 2019

La presión sobre los propietarios no termina con la compra de la vivienda.

Los impuestos inmobiliarios del área de Miami aumentaron aproximadamente un 62% desde 2019, más del doble del crecimiento promedio nacional durante el mismo período, según datos de la firma ATTOM citados en los análisis financieros.

Este incremento afecta especialmente a nuevos compradores y propietarios de inmuebles que no cuentan con todas las protecciones fiscales asociadas con la vivienda habitual.

Para numerosas familias, el ahorro derivado de no pagar impuesto estatal sobre los ingresos termina absorbido por los tributos sobre la propiedad, las primas de seguro y el mantenimiento.

Florida tiene los seguros de vivienda más caros del país

El seguro constituye otro de los grandes factores detrás del encarecimiento.

La prima anual promedio para propietarios en Florida alcanzó los USD 8.292 durante 2025, la cifra más alta de Estados Unidos. Insurify proyecta que podría llegar a USD 8.458 al cierre de 2026.

En Nueva York, el promedio fue de aproximadamente USD 2.140, por lo que asegurar una vivienda en Florida cuesta casi cuatro veces más.

Los huracanes, las inundaciones, el aumento del costo de reconstrucción y las pérdidas acumuladas por las aseguradoras han impulsado las primas. Aunque nuevas compañías han entrado en el mercado floridano, el estado continúa encabezando la clasificación nacional.

Los precios al consumidor aumentaron un 36% desde 2019

El encarecimiento tampoco se limita a quienes compran una vivienda.

Los precios al consumidor en el área de Miami subieron aproximadamente un 36% desde 2019, una de las mayores aceleraciones registradas entre las principales regiones metropolitanas del país.

La inflación continúa avanzando, aunque a un ritmo más moderado que durante los años posteriores a la pandemia.

En junio de 2026, los precios del área de Miami aumentaron un 3,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El componente de vivienda avanzó un 3,3%, mientras los alquileres subieron un 2,7%.

Comer en Miami ya cuesta más que en Nueva York

El aumento también se refleja en actividades cotidianas como salir a comer.

La cuenta promedio por persona en restaurantes del sur de Florida llegó a USD 94, frente a USD 79 en Nueva York, de acuerdo con los datos citados por Fox Business.

El precio de los alimentos, la mano de obra, los alquileres comerciales, los seguros y los servicios ha obligado a los restaurantes a trasladar una parte considerable de sus costos a los clientes.

La diferencia resulta especialmente significativa porque los ingresos del área de Miami no se encuentran entre los más altos del país.

Los salarios no crecieron al mismo ritmo

El ingreso típico de los hogares del área metropolitana de Miami permanece alrededor de USD 1.000 por debajo de la mediana nacional, según datos del Censo citados en el análisis.

Esto crea una combinación especialmente difícil: precios propios de una de las regiones más caras del país, pero sin los niveles salariales observados en otras ciudades de alto costo como Nueva York o San Francisco.

La consecuencia es una pérdida de poder adquisitivo que afecta con mayor fuerza a trabajadores de servicios, jubilados, jóvenes profesionales y familias que no compraron una vivienda antes del aumento provocado por la pandemia.

La ventaja fiscal de Florida ya no garantiza una vida más barata

La ausencia de un impuesto estatal sobre la renta continúa siendo atractiva, especialmente para empresarios, profesionales con altos ingresos y personas procedentes de estados con mayor presión tributaria.

Sin embargo, el nuevo cálculo demuestra que pagar menos impuestos sobre los ingresos no implica necesariamente tener un costo total de vida inferior.

Una familia puede ahorrar en impuestos estatales, pero enfrentar mayores pagos por seguro, vivienda, mantenimiento, impuestos inmobiliarios, educación privada, transporte y consumo diario.

Para los grandes patrimonios, Florida todavía puede ofrecer ventajas fiscales considerables. Para las familias de ingresos medios, la diferencia puede desaparecer por completo.

Miami conserva su atractivo pese al aumento de los precios

El encarecimiento no ha eliminado el atractivo de Miami como centro financiero, tecnológico y empresarial.

La región recibió durante los últimos años a inversionistas, ejecutivos y multimillonarios como Ken Griffin, Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin. Algunos de sus barrios más exclusivos ya compiten en precio con sectores del Upper East Side de Manhattan.

El clima, la actividad económica, la conectividad con América Latina y la ausencia de impuesto estatal sobre la renta continúan atrayendo a nuevos residentes.

El problema es que el crecimiento transformó una ciudad históricamente presentada como alternativa económica a Nueva York en una de las zonas menos accesibles para su propia fuerza laboral.

El nuevo rostro económico del sur de Florida

Los datos de la BEA confirman que Miami ya no puede ser presentada automáticamente como una opción más barata que Nueva York.

El sur de Florida quedó un 14,2% por encima del promedio nacional y superó ligeramente al área neoyorquina. En vivienda, la diferencia se acerca al 5%.

La transformación está impulsada por una combinación de precios inmobiliarios, seguros extremadamente costosos, impuestos locales y una inflación acumulada que los salarios no consiguieron compensar.

Miami sigue sin cobrar impuesto estatal sobre la renta, pero vivir en la región nunca había resultado tan caro.