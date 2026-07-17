Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Frank Osmani Díaz Tamayo, de 37 años, fue detenido durante una parada de tráfico en el condado de Sumner, Tennessee. Las autoridades hallaron cinco armas de fuego, tres de ellas reportadas como robadas en Texas, y cientos de cartuchos dentro de la camioneta que conducía. Aunque es residente permanente legal, ICE revisa ahora su situación migratoria por su historial criminal.

Un cubano con residencia permanente legal en Estados Unidos fue arrestado en Tennessee después de que una parada de tráfico terminara con el hallazgo de cinco armas de fuego y casi 800 municiones dentro de la camioneta que conducía.

El detenido fue identificado como Frank Osmani Díaz Tamayo , de 37 años.

El arresto ocurrió el 10 de julio en la autopista 31 West , cerca de Millersville , en el condado de Sumner , cuando agentes del Grupo de Trabajo Antidrogas del Distrito Judicial 18 lo interceptaron por presuntamente conducir demasiado cerca de otro vehículo y cometer una infracción de carril.

Antes de inspeccionar la camioneta, un agente preguntó a Díaz Tamayo si llevaba armas de fuego.

Según el reporte citado por medios locales, el cubano respondió: “Haz tu trabajo” .

La inspección confirmó luego la presencia de cinco armas de fuego y cientos de cartuchos de distintos calibres.

Tres de esas armas habían sido reportadas como robadas en Texas, de acuerdo con las autoridades.

Cinco armas, tres robadas y casi 800 municiones

El hallazgo convirtió una parada de tráfico en un caso penal de alto riesgo.

Las autoridades encontraron cinco armas dentro del vehículo, junto con aproximadamente 800 rondas de munición.

El volumen de armamento y la existencia de armas robadas elevaron la gravedad del expediente.

El caso también activó el interés de ICE, debido al estatus migratorio del acusado y a su historial penal previo.

Un “viejo conocido” de las autoridades

Agentes del grupo antidrogas describieron a Díaz Tamayo como una persona conocida por las fuerzas del orden.

Según las autoridades, tiene un amplio historial delictivo relacionado con armas de fuego y narcóticos.

Uno de los agentes citados por medios locales afirmó que el cubano había sido arrestado a principios de este año por contrabando de marihuana y lo describió como un contrabandista conocido.

Estas declaraciones forman parte del reporte policial y deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial.

Órdenes pendientes en Colorado y Nebraska

Durante la detención, las autoridades también descubrieron órdenes de arresto pendientes contra Díaz Tamayo en Colorado y Nebraska.

Esas órdenes estarían relacionadas con no comparecer ante tribunales en casos vinculados a drogas y armas.

Cuando un agente le informó sobre esas órdenes mientras permanecía en el patrullero, el cubano negó conocerlas.

Qué dijo durante la detención

Durante el intercambio con los oficiales, Díaz Tamayo afirmó que viajaba para visitar a su familia.

También dijo ser padre de dos hijas, aseguró que trabaja todos los días y sostuvo que llevaba más de dos años sin consumir drogas.

Sus declaraciones aparecen en el contexto de una detención que ahora combina cargos estatales, antecedentes penales y una posible revisión migratoria federal.

Los cargos que enfrenta

Díaz Tamayo enfrenta varios cargos en Tennessee.

Entre ellos figuran:

Posesión de arma de fuego por un delincuente convicto.

Robo de armas de fuego.

Posesión de parafernalia de drogas.

Conducir sin licencia válida.

Dos infracciones de tránsito.

Se trata de acusaciones, no de una condena.

El acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

Fianza de 110.000 dólares

La justicia fijó una fianza de 110.000 dólares.

Tras pagarla, Díaz Tamayo fue fotografiado el 15 de julio fuera de la cárcel con un monitor electrónico colocado en el tobillo izquierdo.

La imagen fue difundida en redes vinculadas a registros de detenidos del condado de Sumner.

Aunque salió bajo fianza, el proceso penal continúa abierto.

ICE revisa su residencia permanente

El caso también puede tener consecuencias migratorias.

ICE confirmó a medios locales que Díaz Tamayo es residente permanente legal en Estados Unidos.

Sin embargo, la agencia indicó que su estatus será revisado a la luz de su historial criminal.

Ese punto es clave: tener residencia permanente no impide que una persona pueda enfrentar procesos de deportación si es condenada por ciertos delitos o si cae dentro de causales de removibilidad bajo la ley migratoria federal.

Delitos con armas pueden afectar la residencia

La legislación migratoria estadounidense contempla que determinados delitos relacionados con armas de fuego pueden hacer deportable a un residente permanente.

No todos los cargos producen automáticamente una deportación.

Pero una condena por ciertos delitos de armas, drogas o delitos graves puede abrir un proceso migratorio separado, incluso para personas con “green card”.

En este caso, ICE evalúa la situación mientras avanza el expediente penal en Tennessee.

La decisión de la Corte Suprema y el nuevo escenario migratorio

El caso ocurre después de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida en junio de 2026 sobre residentes permanentes y procedimientos migratorios.

Ese fallo amplió el margen del gobierno para tratar a ciertos residentes permanentes con antecedentes o acusaciones específicas como solicitantes de admisión en determinados escenarios, especialmente al regresar al país.

La decisión no crea una deportación automática, pero sí refleja un ambiente legal más favorable para acciones migratorias más estrictas contra residentes permanentes con problemas penales.

Próxima audiencia el 27 de julio

Díaz Tamayo deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 27 de julio.

Para esa fecha podrían definirse nuevos pasos en el proceso penal, incluidas audiencias sobre cargos, condiciones de libertad, pruebas o posibles decisiones de la Fiscalía.

En paralelo, ICE continuará evaluando si el caso tiene consecuencias migratorias.

Un expediente con dos frentes: penal y migratorio

El caso combina dos procesos distintos.

El primero es penal, por los cargos relacionados con armas, municiones, presuntas armas robadas, parafernalia de drogas y tránsito.

El segundo es migratorio, porque ICE revisa si el historial y los nuevos cargos pueden afectar la residencia permanente de Díaz Tamayo.

Una condena en el caso penal podría fortalecer la posición del gobierno federal en un eventual proceso de deportación.

Presunción de inocencia

Aunque el reporte policial describe hallazgos graves, Frank Osmani Díaz Tamayo no ha sido condenado por estos cargos.

La Fiscalía deberá probar las acusaciones en corte.

La defensa podrá cuestionar el registro del vehículo, la validez de la parada de tráfico, la posesión de las armas, el conocimiento sobre su origen y cualquier otro elemento del expediente.

Hasta que exista sentencia, mantiene la presunción de inocencia.

Un caso bajo la lupa por armas y migración

El arresto se produce en un contexto de mayor actividad de ICE contra inmigrantes con antecedentes penales, cargos pendientes o violaciones migratorias.

Aunque Díaz Tamayo no es indocumentado, su residencia permanente puede quedar bajo escrutinio por los cargos y por su historial.

El caso muestra que la “green card” ofrece un estatus legal estable, pero no una protección absoluta frente a deportación si existen condenas o causales migratorias graves.