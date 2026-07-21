americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

El vuelo de 7Air transporta 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos. La Iglesia Católica y ONG independientes repartirán la ayuda sin el régimen cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ayuda cuba

Estados Unidos puso en marcha este martes el primer envío correspondiente al paquete de USD 100 millones en asistencia humanitaria destinado a la población cubana, con un vuelo de carga de la compañía 7Air programado desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia La Habana.

La operación inaugural contempla el traslado de 700 kits de higiene y 700 artículos o paquetes alimenticios, según la información confirmada por el Departamento de Estado a Café Fuerte. La salida estaba prevista para la tarde de este martes, después de una conferencia de prensa con funcionarios estadounidenses en Miami.

Qué lleva el primer avión de ayuda para Cuba

La carga inicial anunciada incluye dos grupos de productos esenciales:

  • 700 kits de higiene personal
  • 700 paquetes o artículos alimenticios

Hasta el cierre de esta publicación, no se había divulgado un inventario detallado de los alimentos, los productos incluidos dentro de cada kit, el peso total de la carga ni su valor económico específico.

Tampoco se informó que este primer avión transportara medicamentos. No obstante, el programa general de USD 100 millones anunciado por Washington sí contempla alimentos, medicinas y otros suministros de primera necesidad.

El avión no transporta los USD 100 millones completos

La cifra de USD 100 millones corresponde al valor global del programa humanitario y no al contenido de este único vuelo.

El cargamento de 7Air inaugura una operación que deberá desarrollarse mediante diferentes entregas, organizaciones y canales de distribución. Washington todavía no ha publicado un calendario completo con la cantidad de vuelos, los volúmenes de cada envío o las provincias que recibirán primero la asistencia.

El paquete fue ofrecido públicamente por la administración de Donald Trump en mayo y posteriormente aceptado por las autoridades cubanas, según confirmó el secretario de Estado Marco Rubio.

Quién distribuirá la ayuda dentro de Cuba

El plan estadounidense establece que los suministros serán canalizados a través de organizaciones religiosas y humanitarias consideradas independientes y confiables.

Entre las entidades participantes aparecen:

  • Catholic Relief Services
  • Cáritas Cuba
  • La Iglesia Católica en Cuba
  • Otras organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Estados Unidos

El objetivo declarado por Washington es impedir que el Gobierno cubano controle directamente el reparto y garantizar que la asistencia llegue a familias vulnerables mediante las redes comunitarias de la Iglesia y las organizaciones benéficas.

La entrada de los cargamentos, sin embargo, requerirá coordinación logística y aduanera dentro de la isla. Estados Unidos ha advertido que supervisará las entregas y exigirá responsabilidades si se produce una desviación de los suministros.

Cómo se dividirán los USD 100 millones

De acuerdo con el esquema divulgado por el Departamento de Estado, USD 60 millones serán gestionados mediante la Iglesia Católica, mientras los USD 40 millones restantes serán administrados por organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Washington.

La Iglesia Católica cubana ha estimado que el programa completo podría beneficiar a entre 100.000 y 120.000 familias distribuidas por toda la isla. La cifra final dependerá del tipo de suministros adquiridos, el tamaño de los módulos y la capacidad para acceder a las comunidades más afectadas.

Washington contradice las declaraciones de Díaz-Canel

El inicio de las entregas contradice las afirmaciones realizadas por Miguel Díaz-Canel a finales de junio, cuando aseguró que la ayuda no comenzaría a llegar hasta después de septiembre y que no incluiría alimentos ni medicamentos.

El Departamento de Estado rechazó esa versión y sostuvo que los cargamentos estaban preparados para comenzar a distribuirse durante julio. El primer vuelo anunciado contiene precisamente alimentos y productos de higiene.

Washington también afirmó que propuso enviar organizaciones especializadas para prestar servicios médicos dentro de Cuba, pero que las autoridades de la isla no aceptaron esa parte del ofrecimiento.

Cuba había aceptado formalmente la asistencia estadounidense

El Gobierno cubano reaccionó inicialmente con escepticismo al ofrecimiento de USD 100 millones y reclamó que la ayuda no estuviera condicionada a exigencias políticas.

Posteriormente, Rubio confirmó que La Habana había aceptado la propuesta. El secretario de Estado había establecido que los recursos debían distribuirse mediante la Iglesia Católica u otras organizaciones benéficas de confianza, en lugar de ser entregados directamente a las instituciones estatales.

Otros USD 9 millones habían sido enviados desde enero

El nuevo programa se suma a dos asignaciones anteriores por un total de USD 9 millones, destinadas principalmente a las comunidades del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa en octubre de 2025.

Cáritas Cuba informó que había ejecutado aproximadamente el 82% de esa asistencia y beneficiado a unas 8.800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

Las entregas anteriores también fueron canalizadas mediante la Iglesia Católica, mientras funcionarios estadounidenses advirtieron que vigilarían el proceso para impedir interferencias o desvíos.

El vuelo ocurre en medio de una fuerte tensión bilateral

El primer envío parte en un momento de creciente confrontación entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha aumentado la presión económica y política sobre el régimen cubano, mientras sostiene que la asistencia está dirigida directamente a la población que enfrenta escasez de alimentos, medicinas, combustible y servicios esenciales.

El Gobierno cubano acusa a Estados Unidos de utilizar la crisis humanitaria como instrumento político y responsabiliza a las sanciones estadounidenses por el deterioro de la economía y los servicios públicos.

Pese a ese enfrentamiento, el inicio de los vuelos representa el primer paso tangible de un programa que, si logra ejecutarse completamente, se convertiría en una de las mayores operaciones recientes de asistencia estadounidense destinada a la población cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
melia cerraria todas sus operaciones en cuba a finales de julio y dejaria sin empleo a mas de mil trabajadores
ULTIMA HORA

Meliá cerraría todas sus operaciones en Cuba a finales de julio y dejaría sin empleo a más de mil trabajadores

Por Redacción América Noticias Miami
bruno rodriguez acusa a marco rubio de preparar un ataque militar contra cuba
ÚLTIMA HORA

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
melia confirma su salida total de cuba: cesara todos sus servicios hoteleros en la isla el proximo 24 de julio

MELIÁ CONFIRMA SU SALIDA TOTAL DE CUBA: cesará todos sus servicios hoteleros en la isla el próximo 24 de julio

Por Redacción América Noticias Miami
melia cerraria todas sus operaciones en cuba a finales de julio y dejaria sin empleo a mas de mil trabajadores

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

MELIÁ CONFIRMA SU SALIDA TOTAL DE CUBA: cesará todos sus servicios hoteleros en la isla el próximo 24 de julio

MELIÁ CONFIRMA SU SALIDA TOTAL DE CUBA: cesará todos sus servicios hoteleros en la isla el próximo 24 de julio

Termoeléctrica Antonio Guiteras volverá a salir del sistema por otra avería y dispara aún más la crisis eléctrica nacional en Cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras volverá a salir del sistema por otra avería y dispara aún más la crisis eléctrica nacional en Cuba

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba
ÚLTIMA HORA

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter