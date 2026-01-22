americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma que el inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos murió por asfixia mientras estaba bajo custodia del ICE en Texas. El caso fue declarado homicidio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-22 at 12.01.12 PM

El informe forense contradice la versión oficial del ICE y concluye que Geraldo Lunas Campos falleció por compresión del cuello y el torso tras ser inmovilizado por guardias en confinamiento solitario.

Un fallecimiento bajo custodia que da un giro clave

La muerte del inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, fue oficialmente declarada homicidio, según el informe de autopsia divulgado esta semana por la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.

El documento forense establece que la causa del fallecimiento fue asfixia por compresión del cuello y el torso, tras un altercado con personal de seguridad en el centro de detención Camp East Montana, una instalación migratoria ubicada en terrenos de la base militar Fort Bliss.

Screenshot 2026-01-22 at 12.00.19PM

Contradicción directa con la versión del ICE

Inicialmente, el ICE aseguró que Lunas Campos, de 55 años, había intentado suicidarse mientras se encontraba en segregación administrativa, y que los guardias intentaron salvarle la vida.

Sin embargo, testimonios presenciales y ahora el informe forense contradicen esa versión.

Un testigo citado por The Associated Press afirmó que el cubano estaba esposado y siendo inmovilizado por al menos cinco guardias, uno de los cuales le aplicó presión en el cuello hasta dejarlo inconsciente.

Hallazgos de la autopsia

El informe médico forense detalla:

  • Abrasiones en pecho y rodillas, indicativas de forcejeo

  • Hemorragias en el cuello

  • Lesiones en cabeza, cuello y torso compatibles con inmovilización física

  • Petequias en párpados y cuello, un signo clásico asociado a asfixia

El subdirector de Medicina Forense, Dr. Adam Gonzalez, concluyó que Lunas Campos perdió el conocimiento mientras era sometido por fuerzas del orden, y que las lesiones eran coherentes con presión sostenida sobre el cuerpo.

El patólogo forense Dr. Victor Weedn, que revisó el informe de manera independiente, sostuvo que las petequias “refuerzan claramente la conclusión de muerte por asfixia” y que las lesiones en el cuello son compatibles con presión ejercida por una mano, brazo o rodilla.

Sin evidencia de intento de suicidio

La autopsia detectó en el organismo antidepresivos y antihistamínicos recetados, y confirmó que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad.

No obstante, el informe no encontró evidencia alguna de intento de suicidio, un punto clave que debilita la narrativa inicial del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un centro polémico y operado por contratistas privados

Camp East Montana es una instalación de carpas en el desierto, construida con un costo estimado de 1.200 millones de dólares, proyectada como el mayor centro de detención migratoria del país.

El complejo es operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros correccionales. Hasta ahora, no se ha aclarado si los guardias involucrados eran empleados federales o contratistas privados.

El DHS no ha emitido comentarios tras conocerse el resultado de la autopsia.

Quién era Geraldo Lunas Campos

  • Nació en Cuba y entró legalmente a EE.UU. en 1996

  • Vivió más de 20 años en Rochester, Nueva York

  • Padre de cuatro hijos

  • Fue detenido por ICE en julio de 2025 durante un operativo migratorio

  • Tenía antecedentes penales, incluida una condena en 2003 por un delito sexual, lo que lo hacía elegible para deportación

Llegó a Camp East Montana en septiembre y fue uno de los primeros detenidos enviados a esa instalación.

Un caso que reabre el debate

La muerte de Lunas Campos, ahora oficialmente catalogada como homicidio, reaviva el debate sobre:

  • El uso de fuerza física en centros de detención migratoria

  • El confinamiento solitario

  • La responsabilidad de contratistas privados

  • La transparencia del ICE en muertes bajo custodia

El caso podría derivar en investigaciones civiles y penales, así como en demandas contra el gobierno federal o la empresa operadora del centro.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
joven cubano con i-220a queda en libertad tras meses detenido por ice: juez fija fianza minima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

cubana recien llegada a espana con beca universitaria, entre los heridos graves del tragico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

fallece el general de division cubano claro orlando almaguel vidal, figura clave de la logistica militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

cubano acusado de brutal homicidio en dallas integra la lista de los peores delincuentes en eeuu en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter