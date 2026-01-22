Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

El informe forense contradice la versión oficial del ICE y concluye que Geraldo Lunas Campos falleció por compresión del cuello y el torso tras ser inmovilizado por guardias en confinamiento solitario.

La muerte del inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos , ocurrida el 3 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas , fue oficialmente declarada homicidio , según el informe de autopsia divulgado esta semana por la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.

El documento forense establece que la causa del fallecimiento fue asfixia por compresión del cuello y el torso , tras un altercado con personal de seguridad en el centro de detención Camp East Montana , una instalación migratoria ubicada en terrenos de la base militar Fort Bliss .

Inicialmente, el ICE aseguró que Lunas Campos, de 55 años , había intentado suicidarse mientras se encontraba en segregación administrativa , y que los guardias intentaron salvarle la vida.

Sin embargo, testimonios presenciales y ahora el informe forense contradicen esa versión.

Un testigo citado por The Associated Press afirmó que el cubano estaba esposado y siendo inmovilizado por al menos cinco guardias , uno de los cuales le aplicó presión en el cuello hasta dejarlo inconsciente.

Hallazgos de la autopsia

El informe médico forense detalla:

Abrasiones en pecho y rodillas , indicativas de forcejeo

Hemorragias en el cuello

Lesiones en cabeza, cuello y torso compatibles con inmovilización física

Petequias en párpados y cuello, un signo clásico asociado a asfixia

El subdirector de Medicina Forense, Dr. Adam Gonzalez, concluyó que Lunas Campos perdió el conocimiento mientras era sometido por fuerzas del orden, y que las lesiones eran coherentes con presión sostenida sobre el cuerpo.

El patólogo forense Dr. Victor Weedn, que revisó el informe de manera independiente, sostuvo que las petequias “refuerzan claramente la conclusión de muerte por asfixia” y que las lesiones en el cuello son compatibles con presión ejercida por una mano, brazo o rodilla.

Sin evidencia de intento de suicidio

La autopsia detectó en el organismo antidepresivos y antihistamínicos recetados, y confirmó que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad.

No obstante, el informe no encontró evidencia alguna de intento de suicidio, un punto clave que debilita la narrativa inicial del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un centro polémico y operado por contratistas privados

Camp East Montana es una instalación de carpas en el desierto, construida con un costo estimado de 1.200 millones de dólares, proyectada como el mayor centro de detención migratoria del país.

El complejo es operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros correccionales. Hasta ahora, no se ha aclarado si los guardias involucrados eran empleados federales o contratistas privados.

El DHS no ha emitido comentarios tras conocerse el resultado de la autopsia.

Quién era Geraldo Lunas Campos

Nació en Cuba y entró legalmente a EE.UU. en 1996

Vivió más de 20 años en Rochester, Nueva York

Padre de cuatro hijos

Fue detenido por ICE en julio de 2025 durante un operativo migratorio

Tenía antecedentes penales, incluida una condena en 2003 por un delito sexual, lo que lo hacía elegible para deportación

Llegó a Camp East Montana en septiembre y fue uno de los primeros detenidos enviados a esa instalación.

Un caso que reabre el debate

La muerte de Lunas Campos, ahora oficialmente catalogada como homicidio, reaviva el debate sobre:

El uso de fuerza física en centros de detención migratoria

El confinamiento solitario

La responsabilidad de contratistas privados

La transparencia del ICE en muertes bajo custodia

El caso podría derivar en investigaciones civiles y penales, así como en demandas contra el gobierno federal o la empresa operadora del centro.