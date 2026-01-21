Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirmó la muerte del general de división de la reserva Claro Orlando Almaguel Vidal, con una extensa trayectoria en la estructura logística y de transporte militar del régimen cubano.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) informó este martes el fallecimiento del general de división de la reserva Claro Orlando Almaguel Vidal , a los 81 años de edad , a través de una nota difundida en sus canales oficiales.

Nacido en Guantánamo , Almaguel Vidal desarrolló una larga carrera dentro del aparato militar del Estado cubano , ocupando cargos clave en el sistema de logística, transportaciones y retaguardia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( FAR ).

Según la información oficial, se incorporó inicialmente a las FAR a través de las Milicias Nacionales Revolucionarias , para luego cumplir el Servicio Militar Activo . Posteriormente ingresó como alumno en la Escuela de Cadetes de Managua , donde obtuvo el primer expediente académico , lo que le valió su ascenso al grado de teniente .

A lo largo de su vida profesional desempeñó múltiples responsabilidades dentro del sistema logístico militar, entre ellas:

A partir de 1988 , fue designado jefe de Estado Mayor Primer Sustituto del jefe de Retaguardia de las FAR . En 1991 , asumió como jefe de Logística del Ejército Occidental , y posteriormente fue nombrado jefe de la Jefatura de la Logística de las FAR .

Subjefe y jefe de sección en la Dirección de Servicios Técnicos de Tanques y Transporte

Más adelante, ocupó el cargo de presidente del Instituto Nacional de la Reserva Estatal, una de las estructuras clave del control económico y estratégico del país.

Militancia política y misión internacionalista

El MINFAR destacó que Almaguel Vidal mantuvo una formación continua dentro del sistema militar, fue militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias legislaturas.

Además, cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola, como parte de las operaciones militares cubanas en África durante la Guerra Fría.

Honras fúnebres

De acuerdo con la nota oficial, el cadáver del general fue cremado, y sus cenizas serán depositadas este miércoles 21 en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Necrópolis de Colón, en La Habana, donde se le rendirán honores militares.

Segunda muerte en el alto mando militar en una semana

El fallecimiento de Almaguel Vidal se produce pocos días después de la muerte del general de brigada de la reserva José Luis Mesa Delgado, de 88 años, ocurrida el 14 de enero.

Mesa Delgado fue presentado oficialmente como combatiente del Movimiento 26 de Julio, del Ejército Rebelde y de la llamada lucha contra bandidos, acumulando casi 60 años de servicio en las FAR y el Ministerio del Interior (MININT).

Su nombre está vinculado a uno de los episodios más polémicos del aparato militar cubano: la ejecución del general Arnaldo Ochoa Sánchez en 1989. El 13 de julio de ese año, Ochoa fue fusilado junto a Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo en las cercanías de la base aérea de Baracoa.

El pelotón de fusilamiento fue liderado por el entonces coronel Mesa Delgado, quien dirigió la operación y ejecutó los tiros de gracia. Tras esos hechos, fue ascendido y, con el paso del tiempo, incluido en listados de represores por presuntos delitos internacionales, entre ellos abuso físico, censura de derechos civiles y complicidad en homicidio.

Un patrón que vuelve al debate

La sucesión de muertes recientes dentro del alto mando militar cubano vuelve a colocar en el centro del debate público el historial de figuras que ocuparon cargos clave en el sistema de defensa y seguridad del Estado, así como el legado político y represivo asociado a sus trayectorias.