Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Las autoridades de Texas arrestaron a cinco personas, entre ellas cuatro ciudadanos cubanos, acusadas de integrar una presunta organización criminal dedicada al robo masivo de diésel mediante el uso de dispositivos de clonación de tarjetas instalados en estaciones de servicio para camiones.

Según informó el Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas (FCIC), la operación permitió desmantelar una estructura que habría provocado pérdidas millonarias y evitar daños económicos estimados en unos 10 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos instalaban dispositivos conocidos como skimmers en bombas de combustible de alto flujo ubicadas en diferentes estaciones del norte de Texas.

Estos equipos permitían capturar la información de tarjetas de pago utilizadas por transportistas y empresas. Posteriormente, los datos eran transferidos a tarjetas alteradas que servían para adquirir combustible de manera fraudulenta.

Las autoridades estiman que la organización obtenía entre 1.500 y 2.500 galones de diésel por noche, operando hasta seis veces por semana.

cubanos

Los detenidos y los cargos que enfrentan

Los arrestados fueron identificados como Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez y Carlos Virgilio López Coba, todos de origen cubano, además de Betsy Santiesteban López, identificada por las autoridades como ciudadana mexicana.

Los cinco enfrentan cargos por participación en actividad criminal organizada, considerado un delito grave de primer grado en Texas.

La investigación también derivó en la detención de otras dos personas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a presuntas violaciones migratorias.

Incautan equipos para clonar tarjetas y combustible robado

Durante los allanamientos realizados en viviendas de Irving y Arlington, los investigadores incautaron diez dispositivos de clonación, medio centenar de tarjetas alteradas y equipos informáticos que presuntamente eran utilizados para reprogramar tarjetas con información robada.

Además, descubrieron compartimentos ocultos en vehículos utilizados para almacenar el combustible sustraído.

Texas intensifica la lucha contra las redes de robo de combustible

El caso se suma a otros operativos recientes contra organizaciones dedicadas al robo de combustible en Texas.

En abril, tres cubanos fueron arrestados en Hewitt por delitos similares relacionados con la instalación de skimmers en bombas de gasolina. Asimismo, en 2024 un ciudadano cubano fue condenado a 50 años de prisión por liderar una red de fraude y robo de combustible que operaba en varios condados del estado.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre agencias locales, estatales y federales fue clave para desmantelar esta operación y evitar nuevas pérdidas millonarias.