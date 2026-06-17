Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Una mujer cubana de 42 años identificada por familiares y allegados como Yaumila Guillén Zaldívar , conocida en redes sociales como “La Guajira Triple M” , fue hallada sin vida junto a un hombre dentro de una camioneta en North Las Vegas, Nevada.

Las autoridades investigan el caso como un posible asesinato-suicidio, según informó el Departamento de Policía de North Las Vegas.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de junio, cuando agentes respondieron a varias llamadas que alertaban sobre dos personas heridas de bala dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 1800 de East Lake Mead Boulevard.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una camioneta Toyota Highlander blanca con dos personas sin signos vitales en su interior.

Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas en la escena.

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Las primeras observaciones indicaron que el vehículo presentaba un aparente impacto de bala en la ventana del lado del conductor, elemento que forma parte de la investigación en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad del hombre hallado junto a la cubana.

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Quién era Yaumila Guillén Zaldívar

Familiares y amigos identificaron a la víctima como Yaumila Guillén Zaldívar, natural de Holguín y residente en Las Vegas desde hacía aproximadamente seis años.

Según personas cercanas, trabajaba en un establecimiento conocido como “El Rincón Nayarita”, ubicado en la misma zona donde ocurrió el trágico hecho.

La mujer era madre de tres hijos, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su padre.

El reportero de sucesos Niover Licea la describió como una persona trabajadora y querida dentro de la comunidad cubana.

“Era una mujer luchadora, muy apreciada por quienes la conocían. Hoy deja tres hijos que enfrentan una pérdida devastadora”, señaló.

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Dolor y conmoción en redes sociales

La noticia provocó una ola de mensajes de condolencias entre familiares, amigos y miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Numerosas publicaciones destacaron su dedicación a la familia y su carácter emprendedor.

“Tan buena madre, tan buena esposa y tan buena amiga. Una mujer luchadora que siempre salió adelante por sus hijos”, escribió una allegada en redes sociales.

Otras personas pidieron respeto ante las especulaciones que comenzaron a circular tras conocerse la noticia.

Una investigación en desarrollo

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el hecho pudo haber ocurrido durante la noche del sábado, aunque los cuerpos no fueron descubiertos hasta varias horas después.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer las circunstancias exactas del caso y determinar qué ocurrió dentro del vehículo.

Por el momento, la Policía de North Las Vegas mantiene abierta la investigación y no ha divulgado información adicional sobre posibles móviles o antecedentes relacionados con las víctimas.

Una zona bajo vigilancia por hechos violentos

El incidente ocurrió en un sector que ha registrado múltiples reportes policiales en las últimas semanas.

Datos citados por medios locales indican que en esa área se contabilizaron decenas de incidentes delictivos recientes, aunque las autoridades sostienen que este caso no representa una amenaza adicional para la seguridad pública.

La muerte de Yaumila Guillén Zaldívar se suma a otros episodios violentos ocurridos en los últimos años que han impactado a la comunidad cubana residente en Las Vegas y reaviva el debate sobre la violencia doméstica y los crímenes que afectan a mujeres en Estados Unidos.