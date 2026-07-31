¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

Las redes sociales volvieron a llenarse de publicaciones que afirman, sin pruebas, que Raúl Castro Ruz habría fallecido. Las especulaciones surgieron después de que el exmandatario cubano, de 95 años, no asistiera al acto oficial por el 26 de Julio , una conmemoración a la que había acudido de forma habitual durante décadas.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial ni evidencia verificable que indique que Raúl Castro haya muerto .

El aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes , celebrado este año en Pinar del Río , estuvo encabezado por el gobernante Miguel Díaz-Canel .

Durante la ceremonia, Díaz-Canel leyó un mensaje atribuido a Raúl Castro, pero no explicó por qué el ex primer secretario del Partido Comunista no asistió al evento, lo que generó interrogantes sobre su estado de salud.

La falta de información oficial abrió espacio a numerosas versiones difundidas en redes sociales, aunque ninguna fue acompañada de pruebas que respaldaran la afirmación de que el histórico dirigente hubiera fallecido.

Las especulaciones aumentaron nuevamente cuando comenzó el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular , otro evento de alto perfil en el que Raúl Castro tampoco apareció de manera presencial.

En esta ocasión, varios perfiles oficiales y afines al Gobierno afirmaron que el General de Ejército participó por videoconferencia, sin difundir imágenes o videos recientes que permitieran verificar esa información de forma independiente.

La reiteración de ese mensaje generó nuevas reacciones entre usuarios dentro y fuera de Cuba, quienes cuestionaron la falta de una aparición pública del exgobernante.

No es la primera vez que las redes anuncian falsamente su muerte

Los rumores sobre la supuesta muerte de Raúl Castro no son nuevos.

En los últimos años, publicaciones similares han circulado en repetidas ocasiones y posteriormente han sido desmentidas por nuevas apariciones públicas o por información difundida por los medios oficiales cubanos.

Precisamente por esa frecuencia, numerosos usuarios han pedido cautela antes de dar por ciertas versiones que no cuentan con confirmación documental ni con anuncios oficiales.

Hasta ahora no existe confirmación oficial

A pesar de la intensa circulación de rumores, ninguna institución del Estado cubano ha informado oficialmente sobre el fallecimiento de Raúl Castro, ni existen registros públicos verificables que lo confirmen.

La ausencia del exmandatario en actos oficiales puede generar especulaciones, pero por sí sola no constituye evidencia de su muerte.

Hasta que exista un comunicado oficial o información corroborada por fuentes independientes, la versión de su fallecimiento permanece sin confirmar.