CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que Cuba aceptaría inversiones vinculadas a Donald Trump si cumplen la legislación vigente.

La Habana dice estar dispuesta a recibir inversiones de Donald Trump en Cuba

El Gobierno cubano aseguró que no descarta inversiones vinculadas al presidente estadounidense Donald Trump o a su organización empresarial, siempre que los proyectos cumplan con la legislación vigente en la isla.

La declaración fue realizada por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío en una entrevista concedida a The New York Times , en medio de crecientes especulaciones sobre posibles iniciativas empresariales relacionadas con el entorno del mandatario estadounidense.

Las afirmaciones representan un cambio de tono respecto a la tradicional postura del régimen cubano hacia Trump, en un contexto marcado por la búsqueda de capital extranjero para enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Fernández de Cossío sostuvo que Cuba no rechazaría una eventual inversión de Trump o de su organización empresarial.

"No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas", declaró al diario estadounidense.

El funcionario añadió que, si empresarios con vínculos con Estados Unidos muestran interés en invertir en la isla, el Gobierno cubano está dispuesto a dialogar.

"Si alguien viene y dice que tiene conexiones con empresarios importantes en Estados Unidos, estamos listos para dialogar. Si es con el Gobierno de Trump, en principio, no hay razón para que digamos que no."

Al mismo tiempo, señaló que las restricciones que impiden a Trump invertir en Cuba responden a la legislación estadounidense y no a decisiones adoptadas por La Habana.

Las declaraciones surgen tras rumores sobre un proyecto turístico vinculado a Trump

Las palabras del vicecanciller se producen después de que surgieran versiones sobre un supuesto proyecto turístico promovido por un empresario de Emiratos Árabes Unidos, quien buscaría asociar el desarrollo con la marca Trump.

Consultado sobre esa posibilidad, Fernández de Cossío afirmó que el Gobierno cubano no tendría objeciones mientras cualquier iniciativa se desarrolle dentro del marco legal del país.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que la Organización Trump participe en ese proyecto.

Cuba busca atraer inversión extranjera en medio de la crisis económica

Las declaraciones reflejan la estrategia del Gobierno cubano de ampliar la captación de inversión extranjera para enfrentar la escasez de divisas, combustible y recursos que afecta a la economía nacional.

Fernández de Cossío reconoció que las sanciones estadounidenses han dificultado las operaciones comerciales de Cuba y sostuvo que numerosos países enfrentan presiones para limitar sus intercambios con la isla.

También admitió que el país continúa necesitando suministros energéticos provenientes del exterior.

El contexto: tensión entre Washington y La Habana

Las declaraciones llegan en un momento de relaciones complejas entre ambos gobiernos.

En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha reforzado las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, mientras mantiene una política de mayor presión sobre La Habana.

En ese escenario, Fernández de Cossío insistió en que Cuba mantiene disposición para dialogar, aunque reiteró las críticas del Gobierno cubano hacia la política estadounidense.

Persisten las especulaciones sobre contactos con el entorno de Trump

Las declaraciones también coinciden con reportes periodísticos sobre presuntos contactos entre personas cercanas a la familia Castro y figuras relacionadas con el entorno político y empresarial de Trump.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de negociaciones directas entre la Organización Trump y el Gobierno cubano, más allá de las declaraciones públicas realizadas por el vicecanciller.