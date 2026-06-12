DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

Sorpresiva negativa de entrada a uno de los rostros más conocidos de la televisión cubana

El periodista deportivo cubano Héctor Villar Gorostola, una de las figuras más reconocidas de la televisión estatal de la isla, fue rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y obligado a regresar en el mismo vuelo en el que había llegado, según reportes divulgados por medios y plataformas vinculadas a la comunidad cubana.

La negativa de admisión ocurrió cuando Villar intentaba ingresar al país para participar en actividades relacionadas con la cobertura periodística de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las razones por las que el comunicador no fue admitido en territorio estadounidense.

Como suele ocurrir en este tipo de procedimientos migratorios, las autoridades federales no están obligadas a explicar públicamente los detalles específicos de una decisión de inadmisibilidad.

La información disponible indica que Villar fue retenido al llegar al aeropuerto y posteriormente retornado en el mismo vuelo, sin que pudiera completar su ingreso al país.

El periodista había viajado anteriormente a Estados Unidos

La decisión ha generado sorpresa debido a que Héctor Villar había visitado Estados Unidos en varias ocasiones anteriores sin inconvenientes migratorios.

De hecho, el presentador estuvo en Miami durante el Clásico Mundial de Béisbol celebrado este año y también había realizado otros viajes vinculados a coberturas deportivas internacionales.

Su historial de entradas previas al país convierte el incidente en un hecho llamativo dentro del ámbito periodístico cubano.

Héctor Villar es una de las figuras más populares del periodismo deportivo en Cuba

Durante años, Villar se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la televisión deportiva cubana.

Su programa "La Jugada Perfecta" logró una amplia audiencia dentro de la isla gracias a entrevistas exclusivas, reportajes internacionales y acceso a figuras destacadas del fútbol mundial.

A lo largo de su carrera ha participado en coberturas de torneos internacionales y eventos deportivos de alto nivel, algo poco habitual para muchos periodistas cubanos.

Una trayectoria marcada por éxitos y controversias

Aunque cuenta con una amplia base de seguidores, el trabajo de Villar también ha estado rodeado de polémicas.

Algunos críticos han cuestionado determinadas colaboraciones comerciales, promociones de marcas y vínculos publicitarios relacionados con el sector automotriz y otras iniciativas privadas.

Sin embargo, incluso sus detractores reconocen que logró diferenciarse dentro del periodismo deportivo cubano por el alcance de sus coberturas y la calidad de sus producciones.

Podría continuar la cobertura desde México y Canadá

La negativa de entrada a Estados Unidos no impide que Villar pueda desarrollar actividades relacionadas con el Mundial 2026 desde otros países anfitriones del torneo.

México y Canadá también serán sedes de la competencia, por lo que el periodista todavía tendría opciones de realizar parte de su cobertura desde esos territorios.

Por ahora se desconoce si intentará gestionar una nueva autorización para ingresar a Estados Unidos o si buscará alternativas para continuar su trabajo periodístico durante el evento deportivo.

Un caso que genera interrogantes

La decisión ha despertado interés tanto dentro de Cuba como entre la comunidad cubana en el exterior, especialmente porque involucra a una figura pública conocida y con antecedentes de viajes previos al país.

Mientras no exista una explicación oficial sobre lo ocurrido, continúan las especulaciones sobre las razones que motivaron la medida migratoria aplicada contra uno de los periodistas deportivos más populares de la televisión cubana.