Cubano con I-220A obtiene permiso para regresar a EEUU tras ser deportado a Cuba

Un migrante cubano identificado como Emilio Nieves recibió autorización para regresar a Estados Unidos semanas después de haber sido deportado a Cuba, en un caso que abogados especializados califican como altamente inusual dentro del sistema migratorio estadounidense.

Nieves, natural de Matanzas, había sido expulsado del país el pasado 21 de mayo tras permanecer cinco meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó Noticias Telemundo.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le otorgó un permiso de parole que le permitirá reingresar legalmente a territorio estadounidense mientras continúan los procedimientos vinculados a su caso.

El cubano llegó a Estados Unidos en 2022 y recibió un formulario I-220A, documento utilizado por ICE para liberar a determinados migrantes bajo supervisión mientras avanzan sus procesos migratorios ante los tribunales.

Posteriormente solicitó asilo político, pero su petición fue denegada.

Sin embargo, su equipo legal sostiene que la deportación se ejecutó cuando aún existían recursos judiciales pendientes, incluyendo una apelación y una petición de habeas corpus ante tribunales federales.

Según la defensa, la expulsión habría ocurrido antes de agotarse todas las garantías procesales disponibles.

El abogado asegura que las autoridades intentan corregir el caso

El abogado de inmigración Rafael Verde explicó que la concesión del parole responde precisamente a las circunstancias excepcionales que rodearon la deportación.

"El caso de Emilio es especial. Normalmente, cuando una persona es removida de Estados Unidos, no regresa de esta manera. Existían procedimientos pendientes y las autoridades entendieron que era necesario corregir la situación", afirmó el jurista.

Verde señaló además que el permiso abre una nueva etapa legal para Nieves y le permitirá continuar la defensa de su caso dentro de Estados Unidos.

¿Qué significa tener un formulario I-220A?

El formulario I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por ICE.

Este documento permite que determinados migrantes permanezcan fuera de centros de detención mientras sus casos continúan en las cortes migratorias.

No representa una residencia permanente, una visa ni una aprobación de asilo.

Durante los últimos años, miles de cubanos han recibido este documento, generando controversia legal sobre si puede considerarse equivalente a un parole para efectos de la Ley de Ajuste Cubano.

Especialistas destacan lo inusual de la decisión

Expertos en inmigración señalan que los casos de personas deportadas que posteriormente reciben autorización para regresar son extremadamente raros.

En la mayoría de las situaciones, una deportación activa prohibiciones de reingreso que pueden extenderse durante años.

Por ello, la decisión adoptada por las autoridades migratorias ha despertado interés dentro de la comunidad legal y entre organizaciones que siguen los casos de cubanos con I-220A.

Otro antecedente reciente: un cubano regresó tras ser deportado presuntamente por error

El caso de Emilio Nieves recuerda al de Alejandro Ramírez Díaz, un cubano de 38 años que regresó a Estados Unidos después de permanecer 41 días en Cuba tras una deportación que su defensa calificó como errónea.

Según sus abogados, Ramírez Díaz no tenía una orden final de deportación cuando fue enviado a la isla.

Su equipo legal argumentó que existían recursos judiciales pendientes y que la expulsión no debió ejecutarse.

Tras intensas gestiones legales, las autoridades permitieron su retorno a territorio estadounidense, donde continúa bajo custodia de ICE mientras se resuelve su situación migratoria.

Un precedente observado de cerca por miles de cubanos

Aunque los especialistas advierten que cada expediente migratorio es diferente y que estos casos no crean precedentes automáticos, las recientes decisiones han generado expectativas entre miles de cubanos con procesos pendientes ante las cortes de inmigración.

Por ahora, el regreso autorizado de Emilio Nieves representa uno de los casos más inusuales registrados recientemente dentro del complejo sistema migratorio estadounidense.